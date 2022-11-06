Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія не вивела в Чорне море жодного корабля з "Калібрами" – ВМС

Ірина БалачукНеділя, 6 листопада 2022, 11:36
Росія не вивела в Чорне море жодного корабля з Калібрами – ВМС
Фото ілюстративне "РИА Новости". На фото: Росія з моря обстрілює енергетичні об’єкти в Україні

Станом на 6 листопада у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 7 російських кораблів, але серед них немає жодного носія ракет типу "Калібр".

Джерело: Військово-морські сили ЗСУ у Facebook

Дослівно ВМС ЗСУ: "Станом на 6 листопада в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів, серед яких 0 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 0 ракет".

Реклама:

Деталі: В Азовському морі окупанти продовжують контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 2 кораблів та катерів.

В Середземному морі, за даними ВМС, перебуває 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" (загальний залп – 76 ракет).

Також повідомляється, що за добу, в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

ВІДЕО ДНЯ
  • до Азовського моря – 37 суден, з них 3 судна рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 40 суден, з них 8 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

В ВМС наголосили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Передісторія: 

  • Наприкінці жовтня вороже корабельне угруповання в Чорному морі нараховувало 11 кораблів та катерів, маючи напоготові 24 "Калібри".

Теми: РосіяЧорне моревійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Росія
Є підтверджені дані про 386 українських дітей, всиновлених у Росії − Лубінець
Росіяни заявили, що Україна знову намагалася атакувати Кримський міст
РФ обурилась скороченням чисельності посольства в Данії
Останні новини
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
Усі новини...
Реклама: