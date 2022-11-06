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Росія не вивела в Чорне море жодного корабля з "Калібрами" – ВМС

Ірина БалачукНеділя, 6 листопада 2022, 12:36
Фото ілюстративне "РИА Новости". На фото: Росія з моря обстрілює енергетичні об’єкти в Україні

Станом на 6 листопада у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 7 російських кораблів, але серед них немає жодного носія ракет типу "Калібр".

Джерело: Військово-морські сили ЗСУ у Facebook

Дослівно ВМС ЗСУ: "Станом на 6 листопада в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів, серед яких 0 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 0 ракет".

Деталі: В Азовському морі окупанти продовжують контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 2 кораблів та катерів.

В Середземному морі, за даними ВМС, перебуває 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" (загальний залп – 76 ракет).

Також повідомляється, що за добу, в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 37 суден, з них 3 судна рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 40 суден, з них 8 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

В ВМС наголосили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

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Передісторія: 

  • Наприкінці жовтня вороже корабельне угруповання в Чорному морі нараховувало 11 кораблів та катерів, маючи напоготові 24 "Калібри".

Теми: РосіяЧорне моревійна
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