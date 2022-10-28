Ворог з Чорного моря загрожує 24 "Калібрами" – ОК "Південь"

Вороже корабельне угруповання в Чорному морі нараховує 11 кораблів та катерів, маючи напоготові 24 "Калібри".

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "У Чорному морі корабельне угруповання ворога нараховує 11 кораблів та катерів, які маневрують уздовж узбережжя Криму.

Реклама:

Напоготові залишаються 24 "Калібри", розташовані на двох надводних та двох підводних ракетоносіях, а також два ворожих великих десантних кораблі".