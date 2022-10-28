Ворог з Чорного моря загрожує 24 "Калібрами" – ОК "Південь"
П'ятниця, 28 жовтня 2022, 05:45
Вороже корабельне угруповання в Чорному морі нараховує 11 кораблів та катерів, маючи напоготові 24 "Калібри".
Джерело: оперативне командування "Південь"
Дослівно: "У Чорному морі корабельне угруповання ворога нараховує 11 кораблів та катерів, які маневрують уздовж узбережжя Криму.
Напоготові залишаються 24 "Калібри", розташовані на двох надводних та двох підводних ракетоносіях, а також два ворожих великих десантних кораблі".
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