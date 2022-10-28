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Ворог з Чорного моря загрожує 24 "Калібрами" – ОК "Південь"

Ольга Глущенко П'ятниця, 28 жовтня 2022, 05:45
ілюстративне ФОТО МІНОБОРОНИ РФ

Вороже корабельне угруповання в Чорному морі нараховує 11 кораблів та катерів, маючи напоготові 24 "Калібри".

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "У Чорному морі корабельне угруповання ворога нараховує 11 кораблів та катерів, які маневрують уздовж узбережжя Криму.

Напоготові залишаються 24 "Калібри", розташовані на двох надводних та двох підводних ракетоносіях, а також два ворожих великих десантних кораблі".

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Теми: Чорне моревійнафлот
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