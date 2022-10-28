Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворог з Чорного моря загрожує 24 "Калібрами" – ОК "Південь"

Ольга Глущенко П'ятниця, 28 жовтня 2022, 05:45
Ворог з Чорного моря загрожує 24 Калібрами – ОК Південь
ілюстративне ФОТО МІНОБОРОНИ РФ

Вороже корабельне угруповання в Чорному морі нараховує 11 кораблів та катерів, маючи напоготові 24 "Калібри".

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "У Чорному морі корабельне угруповання ворога нараховує 11 кораблів та катерів, які маневрують уздовж узбережжя Криму.

Реклама:

Напоготові залишаються 24 "Калібри", розташовані на двох надводних та двох підводних ракетоносіях, а також два ворожих великих десантних кораблі".

Теми: Чорне моревійнафлот
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Чорне море
"Сідаємо в човни по 10 чоловік. А над нами літають російські СУшки". Командир спецпідрозділу ГУР Торкотюк про операції в Чорному морі
Міноборони РФ заявило про нібито збитий безпілотник над Чорним морем
Україна та Росія ведуть бої за "вишки Бойка" у Чорному морі – британська розвідка
Останні новини
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
20:47
Президент Чехії прогнозує, що у 2024 році у війні в Україні буде "значний зсув"
20:35
Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована
20:26
Син Медведєва, пропагандисти і військові: хто потрапив під нові санкції ЄС
20:20
Коли варто пити пробіотики після антибіотиків: розповіли в МОЗ
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:56
У МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
Усі новини...
Реклама: