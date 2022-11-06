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Пригожин створює "центри підготовки ополченців" на кордоні з Україною

Роман ПетренкоНеділя, 6 листопада 2022, 12:42
пригожин, фото тасс

Приватна військова компанія "Вагнер", якою керує Євген Пригожин, оголосила про створення Центрів "підготовки та управління народним ополченням" у Курській і Бєлгородській областях.

Джерело: "Новая газета" з посиланням на пресслужбу Пригожина

Деталі: За словами Пригожина, "ополчення" має складатися з жителів цих областей, а залучати до забезпечення формувань потрібно місцевий бізнес. "Центри підготовки" фінансуватиме сам Пригожин.

Пряма мова Пригожина: "Якщо ти власник невеликого заводу, на якому працює 100 осіб, і з них 50 - статевозрілі самці, то 25% повинні нести службу в окопах, а 75% продовжувати свою трудову діяльність. І так по колу - один тиждень в окопах, три вдома і на виробництві".

Більше деталей: Він запропонував як заохочення "за громадянську позицію" нагороджувати високими державними нагородами підприємства, які надаватимуть добровольців.

За словами Пригожина, "в окопах усі мають стояти зі зброєю, але її носіння має бути заборонене в населених пунктах і поза лінією оборони".

Нагадаємо: Днями у Санкт-Петербурзі відкрили "ПВК Вагнер-центр", пов'язаний зі структурами російського бізнесмена Євгена Пригожина, також відомого як "кухар Путіна".

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Теми: Росіямобілізаціявійна
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