Окупанти депортують українців з Каховського району – Спротив

Російські окупанти розпочали депортацію мешканців з шести громад у Херсонської області.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно ЦНС: "З 6 листопада росіяни примусово "евакуюють" мешканців Голопристанської, Олешківської, Каховської, Горностаївської, Великолепетиської та Верхньорогачицької громад. В першу чергу вони проводитимуть її з населених пунктів вздовж Дніпра, де зараз росіяни активно облаштовують лінію оборони".

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Деталі: Зоною так званої "евакуації" загарбники визначили 15-кілометрову ділянку вздовж лівого берега Дніпра.

За даними Спротиву, у звільнених помешканнях росіяни розміщують своїх військовослужбовців, які принагідно грабують оселі українців.

Також повідомляється, що окупанти крадуть майно медичних закладів. Зокрема з Горностаївського центру ПМСД та Центральної міської лікарні Нової Каховки уже вивезли все медобладнання та медикаменти на територію тимчасово окупованого Криму.

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