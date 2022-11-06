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Окупанти депортують українців з Каховського району – Спротив

Ірина БалачукНеділя, 6 листопада 2022, 13:08
Окупанти депортують українців з Каховського району – Спротив
Скриншот з google.maps

Російські окупанти розпочали депортацію мешканців з шести громад у Херсонської області.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно ЦНС: "З 6 листопада росіяни примусово "евакуюють" мешканців Голопристанської, Олешківської, Каховської, Горностаївської, Великолепетиської та Верхньорогачицької громад. В першу чергу вони проводитимуть її з населених пунктів вздовж Дніпра, де зараз росіяни активно облаштовують лінію оборони".

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Деталі: Зоною так званої "евакуації" загарбники визначили 15-кілометрову ділянку вздовж лівого берега Дніпра. 

За даними Спротиву, у звільнених помешканнях росіяни розміщують своїх військовослужбовців, які принагідно грабують оселі українців.   

Також повідомляється, що окупанти крадуть майно медичних закладів. Зокрема з Горностаївського центру ПМСД та Центральної міської лікарні Нової Каховки уже вивезли все медобладнання та медикаменти на територію тимчасово окупованого Криму.

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Теми: Херсонська областьвійнаокупаціядепортація
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