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Голова ОВА розповів, чому Херсон лишився без світла

Катерина ТищенкоНеділя, 6 листопада 2022, 20:09
Голова ОВА розповів, чому Херсон лишився без світла
ЯРОСЛАВ ЯНУШЕВИЧ. ФОТО З TELEGRAM

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич заявив, що Херсон та інші населені пункти області мають проблеми з електропостачанням через те, що окупанти підірвали високовольтні лінії.

Джерело: Янушевич у Telegram

Дослівно: "Також стало відомо, що окупанти підірвали й високовольтні лінії, які йдуть на Херсон. Тому в обласному центрі та низці інших населених пунктів почалися проблеми із електропостачанням".

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Деталі: Янушевич також заявив, що в тимчасово окупованому Бериславі російські війська підірвали високовольтні лінії електропередач. Зруйновано близько півтора кілометра опор та ліній.

"Місто залишилося без електроживлення, адже пошкодження досить масштабні. Оперативно полагодити поломки неможливо - бракує фахівців, обладнання та й російські загарбники не дадуть цього зробити. Ймовірно, у Бериславі не буде світла до повної деокупації міста", - зазначив він.

Крім цього, за словами голови ОВА, російські терористи замінували в Бериславі й водонапірні свердловини. Всього у місті їх 14. Скільки з них заміновано – інформація уточнюється.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У неділю російські ЗМІ повідомили, що Херсон і ще понад десять населених пунктів у тимчасово окупованій Херсонській області залишилися без електропостачання нібито через "теракт на ЛЕП Берислав – Каховка".

Теми: ХерсонХерсонська областьенергетика
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