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РосЗМІ повідомили, що Херсон залишився без світла – нібито теракт

Ірина БалачукНеділя, 6 листопада 2022, 15:41
Фото pixabay.com

Херсон і ще понад десять населених пунктів у тимчасово окупованій Херсонській області залишилися без електропостачання – росЗМІ повідомляють про "теракт на ЛЕП".

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на пресслужбу Херсонобленерго

Пряма мова представника компанії: "Світла немає по всьому місту, так. Чекаємо інформацію, де що (сталося)".

Деталі: Пізніше росЗМІ повідомили, Херсон і ще понад десять населених пунктів під Херсоном залишилися без світла через "теракт на ЛЕП Берислав – Каховка".

Зазначається, що на магістралі Берислав – Каховка нібито пошкоджені три залізобетонні опори високовольтних ліній електропередач.

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Теми: ХерсонокупаціяХерсонська областьелектроенергія
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