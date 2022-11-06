РосЗМІ повідомили, що Херсон залишився без світла – нібито теракт
Неділя, 6 листопада 2022, 15:41
Херсон і ще понад десять населених пунктів у тимчасово окупованій Херсонській області залишилися без електропостачання – росЗМІ повідомляють про "теракт на ЛЕП".
Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на пресслужбу Херсонобленерго
Пряма мова представника компанії: "Світла немає по всьому місту, так. Чекаємо інформацію, де що (сталося)".
Деталі: Пізніше росЗМІ повідомили, Херсон і ще понад десять населених пунктів під Херсоном залишилися без світла через "теракт на ЛЕП Берислав – Каховка".
Зазначається, що на магістралі Берислав – Каховка нібито пошкоджені три залізобетонні опори високовольтних ліній електропередач.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що російські окупанти переміщують військову техніку та особовий склад з правого на лівий берег Дніпра на Херсонщині на тлі нещодавніх стрімких успіхів ЗСУ з деокупації області.
- Колаборант Володимир Сальдо 19 жовтня заявив, що так зване керівництво Херсонської області вирішило перебратися на лівий берег у зв'язку з нібито підготовкою контрнаступу ЗСУ.
- Російські окупанти демонтували в Херсоні пам’ятники російським полководцям Олександру Суворову і Федору Ушакову та забрали їх з собою при втечі з міста. Також загарбники вкрали з окупованого Херсона пам'ятник і останки російського князя Григорія Потьомкіна, які зберігалися у Свято-Катерининському храмі.
- За даними Генштабу, російська окупаційна адміністрація Херсонської області перемістилася з Херсона південніше, до Скадовська. Також повідомлялося, що загарбники продовжують примусову евакуацію населення.
- Один із так званих ватажків окупаційної "адміністрації" Херсона Кирило Стремоусов заявив, що російські війська, ймовірно, відступлять на лівий берег Дніпра.
- 4 листопада президент Росії Володимир Путін заявив, що жителів Херсона потрібно вивезти з міста.
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