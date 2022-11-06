РосЗМІ повідомили, що Херсон залишився без світла – нібито теракт

Херсон і ще понад десять населених пунктів у тимчасово окупованій Херсонській області залишилися без електропостачання – росЗМІ повідомляють про "теракт на ЛЕП".

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на пресслужбу Херсонобленерго

Пряма мова представника компанії: "Світла немає по всьому місту, так. Чекаємо інформацію, де що (сталося)".

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Деталі: Пізніше росЗМІ повідомили, Херсон і ще понад десять населених пунктів під Херсоном залишилися без світла через "теракт на ЛЕП Берислав – Каховка".

Зазначається, що на магістралі Берислав – Каховка нібито пошкоджені три залізобетонні опори високовольтних ліній електропередач.

Передісторія: