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Без світла понад 4,5 мільйонів споживачів, РФ готує нові масовані удари – Зеленський

Катерина ТищенкоНеділя, 6 листопада 2022, 20:50
Без світла понад 4,5 мільйонів споживачів, РФ готує нові масовані удари – Зеленський
Володимир Зеленський, фото ОП

Станом на вечір неділі від електропостачання в Україні відключені більше 4,5 мільйонів споживачів, з них найбільше у Києві та області.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Станом на цей вечір у Києві та 6 областях продовжуються стабілізаційні відключення електрики. Без світла більше 4,5 мільйонів споживачів. Найбільше зараз у Києві та Київській області. Дійсно складно".

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Деталі: Зеленський зазначив, що цього тижня проводив наради з урядовцями, з представниками енергетичних компаній і обласних адміністрацій щодо вірогідних варіантів ситуації в енергетиці.

"Детально розглядаємо кожен сценарій і готуємо відповідні дії. Що б там не хотіли терористи, чого б вони не домагалися, ми маємо пройти цю зиму і бути навесні ще сильнішими, ніж зараз", - підкреслив він.

Зеленський заявив, що держава-терорист концентрує сили й засоби для можливого повторення масованих ударів по українській інфраструктурі, перш за все енергетичній.

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"Зокрема, і для цього Росії знадобилися іранські ракети. Ми готуємося відповідати", - сказав він.

Що передувало: Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що в неділю ситуація з електрозабезпеченням у столиці важка, однак відключення контрольовані.

Теми: ЗеленськийенергетикаКиїв
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