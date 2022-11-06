Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Без світла понад 4,5 мільйонів споживачів, РФ готує нові масовані удари – Зеленський

Катерина ТищенкоНеділя, 6 листопада 2022, 21:50
Володимир Зеленський, фото ОП

Станом на вечір неділі від електропостачання в Україні відключені більше 4,5 мільйонів споживачів, з них найбільше у Києві та області.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Станом на цей вечір у Києві та 6 областях продовжуються стабілізаційні відключення електрики. Без світла більше 4,5 мільйонів споживачів. Найбільше зараз у Києві та Київській області. Дійсно складно".

Деталі: Зеленський зазначив, що цього тижня проводив наради з урядовцями, з представниками енергетичних компаній і обласних адміністрацій щодо вірогідних варіантів ситуації в енергетиці.

"Детально розглядаємо кожен сценарій і готуємо відповідні дії. Що б там не хотіли терористи, чого б вони не домагалися, ми маємо пройти цю зиму і бути навесні ще сильнішими, ніж зараз", - підкреслив він.

Зеленський заявив, що держава-терорист концентрує сили й засоби для можливого повторення масованих ударів по українській інфраструктурі, перш за все енергетичній.

"Зокрема, і для цього Росії знадобилися іранські ракети. Ми готуємося відповідати", - сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що в неділю ситуація з електрозабезпеченням у столиці важка, однак відключення контрольовані.

Теми: ЗеленськийенергетикаКиїв
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

В Україну уже прибули ЗРК NASAMS і Aspide

Верховній Раді пропонують перейменувати Новоград-Волинський

інфографікаУкраїнці бачать країну через 10 років у складі ЄС і процвітаючою

"Укрнафта", "Мотор Січ" та інші підприємства переходять у власність держави

Митрополита УПЦ МП підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі

фотоРух потягів Київ-Кишинів відновили після 24-річної перерви

Усі новини...
Росіяни накрили вогнем Сумщину: є загибла і поранена, пошкоджено інфраструктуру
Спецпредставник США по Ірану заявив, що Тегеран постачав Росії дрони вже під час війни
Голова ОВА розповів, чому Херсон лишився без світла
Зеленський: Якби Іран не постачав зброю Росії, ми б уже були ближче до миру
Останні новини
15:42
Відчужені "Мотор Січ", "Укрнафта", "АвтоКрАЗ" передали Міноборони
15:29
Розповідати, що це пастка: РосЗМІ дізналися, як пропаганда РФ готується до можливої здачі Херсона
15:25
"Ситуація в Одесі обурлива": мовний омбудсмен просить Труханова прибрати вивіски російською
15:23
У двох районах Київщини в понеділок лунатимуть планові вибухи
15:03
Окупанти викрали понад 6 тисяч українських дітей – офіс омбудсмена
14:59
"Енергоатом" підвищить на 50% посадові оклади атомникам ЗАЕС
14:37
Раді пропонують дозволити мобілізованим студентам звільнятися з військової служби
14:36
Арештовані товарні знаки "Альфа-груп" на 2 мільярди передали до АРМА
14:35
відеоСБУ затримала блогера, який знімав відео прильотів по Запоріжжю і постачав ТГ-канал Шарія
14:33
Нова місія МВФ розпочнеться за тиждень – голова НБУ
Усі новини...