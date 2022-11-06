Ситуація з електрикою в Києві важка, але відключення контрольовані – ОП
Неділя, 6 листопада 2022, 17:44
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що в неділю ситуація з електрозабезпеченням у столиці важка, однак відключення контрольовані.
Джерело: Тимошенко в Telegram
Дослівно: "Сьогодні ситуація із забезпеченням електроенергією споживачів в столиці важка.
Мабуть, кожен киянин відчуває це зараз на собі. Але, що головне, тимчасові відключення допомагають енергетикам стабілізовувати енергосистему. Не допустити масового відключення.
Головне, що тимчасові відключення, які тривають зараз, - контрольовані".
Передісторія:
- Мер Києва Віталій Кличко не виключив сценарію повного блекауту в Києві за відсутності електроенергії, тепла, води і зв’язку та закликав киян підготувати необхідні запаси й продумати можливість тимчасового переїзду за місто.
- Пізніше The New York Times з посиланням на голову Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука писало, що з Києва планують евакуювати 3 мільйони людей у разі повного блекауту.
- Однак пізніше Ткачук запевнив, що станом на 6 листопада причин говорити про надзвичайну ситуацію у Києві і можливу евакуацію мешканців немає, у столиці все під контролем.
- Кличко запевнив, що сьогодні приводів для паніки в столиці немає, місто живе і працює.
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