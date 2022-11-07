Маск хоче зробити Twitter найточнішим джерелом інформації

Мільярдер і новий власник Twitter Ілон Маск переконаний, що соцмережа повинна стати найточнішим джерелом інформації.

Джерело: Маск у Twitter

Пряма мова Маска: " Twitter має стати найточнішим джерелом інформації про світ. Це наша місія".

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Деталі: Він додав, що є прихильником свободи слова. За його словами, підтвердженням цього є те, що він не заблокував акаунт, який стежив за його літаком. "Влада – народу", - проголосив Маск.

Що було раніше: За повідомленням CNN, Twitter відкладає перевірку облікових записів для свого платного плану підписки "Twitter Blue" до завершення проміжних виборів у США.