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Укренерго почало планові та аварійні відключення в областях

Станіслав ПогоріловПонеділок, 7 листопада 2022, 06:59
Фото: Укренерго

НЕК "Укренерго" попередила про планові та аварійні відключення 7 листопада з 6:00 до кінця доби у 7 областях, а також Києві, аварійні відключення можливі й в інших регіонах.

Джерело: пресслужба НЕК "Укренерго"

Дослівно: "Області, які потерпатимуть від відключень ніхто не обирав – це наслідок руйнувань енергетичної інфраструктури після атак ракет та дронів".

Деталі: Відключення торкнуться самого Києва, Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської, Сумської, Харківської, Полтавської областей.

Також будуть діяти й екстрені аварійні відключення в окремих областях. Їх запроваджуватимуть обленерго у випадку, якщо дефіцит буде більшим, ніж закладено в графіки. У випадку запровадження аварійних відключень електроенергія може зникати раніше від плану, а обмеження споживання тривати довше.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський повідомляв, що станом на вечір неділі від електропостачання в Україні відключені більше 4,5 мільйонів споживачів, з них найбільше у Києві та області.

Теми: енергетикаУкраїнавійна
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