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ГУР: У росіян залишилося лише 120 "Іскандерів"

Валентина РоманенкоПонеділок, 7 листопада 2022, 09:19
ГУР: У росіян залишилося лише 120 Іскандерів
ілюстративне фото ГУР

Завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі України країна-терорист використала близько 80 відсотків своїх сучасних ракет.

Джерело: представник ГУР МО України Вадим Скібіцький у коментарі виданню The Economist, цитує ГУР

Деталі: Таким чином, за даними ГУР, у Росії залишилося 120 "Іскандерів".

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Також, за словами Скібіцького, воєнній розвідці України стали відомі плани Кремля придбати в Ірану балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar і відправити їх повітрям до Криму та морем до російських портів на Каспійському морі.

"Ми знаємо, що домовленості вже досягнуті", – заявив представник ГУР МОУ.

Знати більше: Замінити "Іскандери" і "Калібри". Які іранські ракети хоче Росія, щоб бомбити українські міста

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Теми: розвідкаРосія
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