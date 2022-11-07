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Митрополита УПЦ МП підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі

Валентина РоманенкоПонеділок, 7 листопада 2022, 11:11
фото СБУ

За матеріалами Служби безпеки України вінницькому митрополиту УПЦ МП Іонафану – в миру Анатолій Єлецьких – оголосили підозру в розпалюванні релігійної ворожнечі.

Джерело: пресслужба СБУ, Вінницька обласна прокуратура

Деталі: Це стало можливим завдяки результатам незалежної експертизи, зазначають у спецслужбі.

 

За даними слідства, митрополит, керуючись проросійськими ідеологічними мотивами, усвідомлюючи протиправність своїх дій, розмістив на вебсайті з російським доменом російськомовну статтю "С открытым шлемом, без забрала. Заметки на полях последних событий в православном мире" власного авторства.

Стаття також була опублікована на офіційному сайті єпархії, якою керує підозрюваний, та в соціальних мережах для загального доступу.

У ній очільник єпархії, зокрема, заперечує самостійність Православної Церкви України, називає її священників "самосвятами-раскольниками", Україну у статті він називає "Малороссией" та вважає, що її захопив патріарх Константинопольський Варфоломій І. 

Водночас підозрюваний вважає істинною церквою "Московский Патриархат", який, на його думку, має панувати у православному християнстві.

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Протиправний зміст публікації священнослужителя-посадовця досліджено та підтверджено спеціальною експертизою.

Санкцією статті передбачено покарання у виді штрафу або позбавлення волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого, вказують у прокуратурі.

Наразі проводиться весь комплекс слідчо-оперативних заходів для розслідування і проведення експертиз за іншими фактами діяльності митрополита, зазначають в СБУ.

 

Що передувало: 11 жовтня стало відомо про обшуки в митрополита Іонафана.

Теми: СБУцерква
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