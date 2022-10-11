Служба безпеки прийшла з обшуками до митрополита УПЦ МП
Вівторок, 11 жовтня 2022, 15:27
Служба безпеки України проводить обшуки у вінницького митрополита УПЦ МП Іонафана – в миру Анатолій Єлецьких.
Джерело: пресслужба СБУ в коментарі УП
Деталі: В мережі з'явилося повідомлення про обшуки в Іонафана. В спецслужбі уточнили чого стосуються слідчі дії.
Дослівно: "Співробітники СБУ проводять слідчо-оперативні заходи у рамках кримінального провадження, відкритого за статтею 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
Детальніша інформація буде згодом".
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