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Служба безпеки прийшла з обшуками до митрополита УПЦ МП

Валентина РоманенкоВівторок, 11 жовтня 2022, 15:27
Служба безпеки прийшла з обшуками до митрополита УПЦ МП
фото з Telegram

Служба безпеки України проводить обшуки у вінницького митрополита УПЦ МП Іонафана – в миру Анатолій Єлецьких.

Джерело: пресслужба СБУ в коментарі УП

Деталі: В мережі з'явилося повідомлення про обшуки в Іонафана. В спецслужбі уточнили чого стосуються слідчі дії.

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Дослівно: "Співробітники СБУ проводять слідчо-оперативні заходи у рамках кримінального провадження, відкритого за статтею 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Детальніша інформація буде згодом".

Теми: СБУцеркваУПЦ МПобшуки
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