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Верховній Раді пропонують перейменувати Новоград-Волинський

Олександр ШумілінПонеділок, 7 листопада 2022, 11:36
Верховній Раді пропонують перейменувати Новоград-Волинський
Фото ілюстративне

У Верховній Раді пропонують перейменувати місто Новоград-Волинський Житомирської області на Звягель.

Джерело: постанова 8179, зареєстрована у Верховній Раді

Деталі: Постанову зареєстрували нардепи Андрій Клочко (Слуга народу), Віталій Безгін (Слуга народу) і Ігор Гузь (безпартійний)

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Місто пропонують перейменувати на Звягель. Також планується перейменувати Новоград-Волинський район.

У пояснювальній записці вказується, що із такою пропозицією до Ради звернулася Житомирська обласна рада.

Звягель – назва, яку мало місто з ХV ст. У 1793 році після другого розділу Речі Посполитої населений пункт перейшов під управління Російської імперії та був перейменований на місто "Новоград-Волинський".

ВІДЕО ДНЯ

Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав подання про перейменування.

Теми: декомунізаціяУкраїна
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