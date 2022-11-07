Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Варшаві пояснили, що союз України, Британії та Польщі не замінить НАТО у захисті Києва

"Європейська правда"Понеділок, 7 листопада 2022, 11:42

В Міністерстві закордонних справ Польщі закликають українців від надмірних очікувань від троїстого політичного союзу України з Великою Британією та Польщею.

Про це заявив заступник міністра Марчин Пшидач у дискусії на Українському центральноєвропейському форумі у Львові, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Пшидач підкреслив, ще мета союзу, про створення якого Лондон, Київ та Варшава оголосили на початку року, не полягає у зміні безпекової структури, і подібні очікування від нього в Україні не мають грунту.

Реклама:

"Давайте говорити чесно, зараз є один альянс у світі, який здатен захистити Україну. Цей альянс – це НАТО", - заявив він.

Заступник міністра підкреслив, що це не зменшує вважливість політичного союзу за участю Великої Британії. "Що стосується тристороннього союзу – його майбутнє світле, але прошу не шукати у ньому замінник того, що вже є з боку НАТО", - наголосив представник Польщі.

Заступник глави МЗС України Євген Перебийніс, що брав участь у дискусії, заявив, що погоджується з оцінкою колеги і що Україна має намір розвивати тристоронній союз, який попри те що не є замінником НАТО, є важливим для боротьби з російською агресією. "Ми вже запустили цей формат співпраці на рівні МЗС, і сподіваємося підняти на рівень лідерів", - додав він.

ВІДЕО ДНЯ

"Європейська правда" є інформаційним партнером центральноєвропейського форуму, який організовує організація "Українська призма". Одне з завдань форум - підкреслити, що Україна є частиною Центральної Європи.

Теми: НАТОУкраїнаПольща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
НАТО
Столтенберг: Українці вже перевершували очікування, потрібно їм довіряти
Столтенберг заявив, що не буде генсеком НАТО ще рік
Генсек НАТО про контрнаступ: Ми повинні довіряти українцям
Останні новини
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: