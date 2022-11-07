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У Варшаві пояснили, що союз України, Британії та Польщі не замінить НАТО у захисті Києва

"Європейська правда"Понеділок, 7 листопада 2022, 12:42

В Міністерстві закордонних справ Польщі закликають українців від надмірних очікувань від троїстого політичного союзу України з Великою Британією та Польщею.

Про це заявив заступник міністра Марчин Пшидач у дискусії на Українському центральноєвропейському форумі у Львові, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Пшидач підкреслив, ще мета союзу, про створення якого Лондон, Київ та Варшава оголосили на початку року, не полягає у зміні безпекової структури, і подібні очікування від нього в Україні не мають грунту.

"Давайте говорити чесно, зараз є один альянс у світі, який здатен захистити Україну. Цей альянс – це НАТО", - заявив він.

Заступник міністра підкреслив, що це не зменшує вважливість політичного союзу за участю Великої Британії. "Що стосується тристороннього союзу – його майбутнє світле, але прошу не шукати у ньому замінник того, що вже є з боку НАТО", - наголосив представник Польщі.

Заступник глави МЗС України Євген Перебийніс, що брав участь у дискусії, заявив, що погоджується з оцінкою колеги і що Україна має намір розвивати тристоронній союз, який попри те що не є замінником НАТО, є важливим для боротьби з російською агресією. "Ми вже запустили цей формат співпраці на рівні МЗС, і сподіваємося підняти на рівень лідерів", - додав він.

"Європейська правда" є інформаційним партнером центральноєвропейського форуму, який організовує організація "Українська призма". Одне з завдань форум - підкреслити, що Україна є частиною Центральної Європи.

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Теми: НАТОУкраїнаПольща
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