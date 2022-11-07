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Окупанти викрали понад 6 тисяч українських дітей – офіс омбудсмена

"Українська правда"Понеділок, 7 листопада 2022, 14:03
Окупанти викрали понад 6 тисяч українських дітей – офіс омбудсмена
ДЕПОРТОВАНІ ще у червні З МАРІУПОЛЯ У ВЛАДИВОСТОК, ФОТО РОСЗМІ

За період повномасштабного вторгнення окупанти вивезли до Російської Федерації та на непідконтрольні Україні території 6 032 дітей. 

Джерело: керівниця управління секретаріату омбудсмена Олена Вихор в ефірі "Суспільного"

Пряма мова: "Мушу уточнити - це не тільки ті діти, які були депортовані до РФ, а на територію, непідконтрольну українській владі.

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Фактично це діти України, викрадені солдатами Росії і вивезені на територію, де не діють закони як України, так і гуманності".

Деталі: Вихор повідомила, що ввечері 4 листопада секретаріат уповноваженого ВР з прав людини отримав інформацію про те, що 12 дітей з Олешківського дитбудинку-інтернату, де знаходяться діти з інвалідністю, були вивезені на так зване оздоровлення до Сімферопольського району Криму.

За її словами, якщо російський уряд не дотримається термінів повернення дітей до України, то такі діти підпадають під категорію депортованих.

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Зараз в секретаріаті омбудсмена працює консультативний центр, який здійснює облік звернень батьків, які розшукують своїх дітей. Повідомити про такі випадки можна за телефоном: 0-800-50-17-20.

Що цьому передувало:

  • Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про вивезення окупантами вихованців Олешківського дитячого будинку-інтернату на Херсонщині до клінічної психіатричної лікарні у Сімферопольському районі Криму.
  • Станом на кінець липня у Національному інформаційному бюро було зареєстровано понад 5,6 тисяч заяв про депортацію дітей до Росії.

Теми: окупаціядепортація діти
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