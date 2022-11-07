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Окупанти викрали понад 6 тисяч українських дітей – офіс омбудсмена

"Українська правда"Понеділок, 7 листопада 2022, 15:03
ДЕПОРТОВАНІ ще у червні З МАРІУПОЛЯ У ВЛАДИВОСТОК, ФОТО РОСЗМІ

За період повномасштабного вторгнення окупанти вивезли до Російської Федерації та на непідконтрольні Україні території 6 032 дітей. 

Джерело: керівниця управління секретаріату омбудсмена Олена Вихор в ефірі "Суспільного"

Пряма мова: "Мушу уточнити - це не тільки ті діти, які були депортовані до РФ, а на територію, непідконтрольну українській владі.

Фактично це діти України, викрадені солдатами Росії і вивезені на територію, де не діють закони як України, так і гуманності".

Деталі: Вихор повідомила, що ввечері 4 листопада секретаріат уповноваженого ВР з прав людини отримав інформацію про те, що 12 дітей з Олешківського дитбудинку-інтернату, де знаходяться діти з інвалідністю, були вивезені на так зване оздоровлення до Сімферопольського району Криму.

За її словами, якщо російський уряд не дотримається термінів повернення дітей до України, то такі діти підпадають під категорію депортованих.

Зараз в секретаріаті омбудсмена працює консультативний центр, який здійснює облік звернень батьків, які розшукують своїх дітей. Повідомити про такі випадки можна за телефоном: 0-800-50-17-20.

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало:

  • Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про вивезення окупантами вихованців Олешківського дитячого будинку-інтернату на Херсонщині до клінічної психіатричної лікарні у Сімферопольському районі Криму.
  • Станом на кінець липня у Національному інформаційному бюро було зареєстровано понад 5,6 тисяч заяв про депортацію дітей до Росії.

Теми: окупаціядепортація діти
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