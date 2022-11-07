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З полону визволили уже 30 захисників Зміїіного, робота триває - омбудсман

Валентина РоманенкоПонеділок, 7 листопада 2022, 17:18
Фото: ua.igotoworld.com

З російського полону визволено 30 військовослужбовців із острова Зміїний, робота щодо звільнення решти бійців із російської неволі триває.

Джерело: уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубинець в Facebook

Деталі: Повідомляється, що в стінах офісу омбудсмана відбулося спілкування із рідними військових з острова Зміїний, які нині перебувають у полоні, за участі представників Координаційного штабу та Державної прикордонної служби України.

Пряма мова Лубінця: "Під час зустрічі озвучили питання складності повернення з полону наших військових, адже саме військові з Зміїного стали легендою цієї війни...

Під час емоційного спілкування представники різних відомств розповіли про те, що з полону вже визволили 30 військовополонених з острова Зміїний. Також у полоні ще лишаються наші військові, які ми обов'язково визволимо з російського полону.

Продовжуємо надалі напрацьовувати механізми співпраці з родичами, спільно обговорюємо важливі питання, які стосуються повернення наших захисників".

Деталі: Кількість воїнів зі Зміїного, які залишаються полоні, омбудсман не назвав. Лубінець зауважив, щоб рідні, які мають будь-яку інформацію щодо українських військовослужбовців, повідомляли про це до компетентних органів.

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Знати більше: "Битва за Зміїний. Героїчна історія: як Україна втратила і повернула надважливий острів. Реконструкція"

Теми: Зміїнийполоненівійна
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