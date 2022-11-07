Зеленський: Україна отримала нові системи ППО. Рухаємося до 100% захисту неба

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала нові системи, які суттєво зміцнюють протиповітряну оборону.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова Зеленського: "Отримали й нові системи, які суттєво зміцнюють нашу протиповітряну оборону. Захист українського неба, звісно, не стовідсотковий, але поступово рухаємось до нашої мети.

Станом на сьогодні можна сказати, що нещодавня ескалація російського ракетного та дронового терору призвела лише до того, що світ відповідає – відповідає новою допомогою Україні. Зробимо все, щоб до цієї допомоги приєдналось якнайбільше країн".

Деталі: За словами глави держави, у понеділок окупанти завдали ударів по більш ніж п’ятдесяти населених пунктах на Донбасі, Запоріжжі, Херсонщині, Миколаївщині, Харківщині, Дніпропетровській області з ракет, авіації, РСЗВ.

Передісторія: Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide.