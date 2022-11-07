Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Україна отримала нові системи ППО. Рухаємося до 100% захисту неба

Роман ПетренкоПонеділок, 7 листопада 2022, 21:22
Зеленський: Україна отримала нові системи ППО. Рухаємося до 100% захисту неба
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала нові системи, які суттєво зміцнюють протиповітряну оборону.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова Зеленського: "Отримали й нові системи, які суттєво зміцнюють нашу протиповітряну оборону. Захист українського неба, звісно, не стовідсотковий, але поступово рухаємось до нашої мети.

Реклама:

Станом на сьогодні можна сказати, що нещодавня ескалація російського ракетного та дронового терору призвела лише до того, що світ відповідає – відповідає новою допомогою Україні. Зробимо все, щоб до цієї допомоги приєдналось якнайбільше країн".

Деталі: За словами глави держави, у понеділок окупанти завдали ударів по більш ніж п’ятдесяти населених пунктах на Донбасі, Запоріжжі, Херсонщині, Миколаївщині, Харківщині, Дніпропетровській області з ракет, авіації, РСЗВ.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide.

Теми: ЗеленськийППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Угорщина відмовилася фінансувати довгострокову програму підтримки України
На Харківщині на міні підірвався сапер – потребує допомоги
В Україні загинув американець, що воював в Інтернаціональному легіоні
Неподалік Кременчука чутно вибухи – мер
Останні новини
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: