Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Україна отримала нові системи ППО. Рухаємося до 100% захисту неба

Роман ПетренкоПонеділок, 7 листопада 2022, 22:22
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала нові системи, які суттєво зміцнюють протиповітряну оборону.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова Зеленського: "Отримали й нові системи, які суттєво зміцнюють нашу протиповітряну оборону. Захист українського неба, звісно, не стовідсотковий, але поступово рухаємось до нашої мети.

Станом на сьогодні можна сказати, що нещодавня ескалація російського ракетного та дронового терору призвела лише до того, що світ відповідає – відповідає новою допомогою Україні. Зробимо все, щоб до цієї допомоги приєдналось якнайбільше країн".

Деталі: За словами глави держави, у понеділок окупанти завдали ударів по більш ніж п’ятдесяти населених пунктах на Донбасі, Запоріжжі, Херсонщині, Миколаївщині, Харківщині, Дніпропетровській області з ракет, авіації, РСЗВ.

Передісторія: Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗеленськийППО
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію - законопроєкт

Зеленський візьме участь у саміті G20

Макрон: Говорити з РФ доведеться, коли і як - вирішить Київ

Трамп анонсував "дуже велику заяву"

ISW повідомив, від кого залежний Путін

"Антонов" уточнив інформацію про будівництво другої "Мрії"

Усі новини...
Угорщина відмовилася фінансувати довгострокову програму підтримки України
На Харківщині на міні підірвався сапер – потребує допомоги
В Україні загинув американець, що воював в Інтернаціональному легіоні
Неподалік Кременчука чутно вибухи – мер
Останні новини
16:15
В "Охматдиті" врятували малюка із військово-лікарської сім’ї, який не міг самостійно дихати
16:14
Притула пояснив, чому замовлені фондом "Спартани" такі дорогі, і попросив критиків почекати
16:05
Disney закриває російський офіс свого кінопідрозділу і готується до повної зупинки діяльності в РФ
15:50
відеоЗСУ показали, як нищать ворога: росіяни приварили каналізаційні люки на танк, але марно
15:48
Відбір газу зі сховищ в Україні розпочався рекордно пізно: сприяла погода
15:46
Мем "Жінка кричить на кота" продадуть на аукціоні для допомоги українським дітям
15:10
"Зерновий коридор": в порти зайшли сім суден під завантаження продовольством
14:59
Туреччина почала частково платити за газ із Росії в рублях
14:54
ЄС готує нові санкції проти Ірану за придушення протестів – Bloomberg
14:53
Renault запустить окреме виробництво електромобілів Ampere
Усі новини...