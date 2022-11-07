Зеленський: Україна отримала нові системи ППО. Рухаємося до 100% захисту неба

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала нові системи, які суттєво зміцнюють протиповітряну оборону.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова Зеленського: "Отримали й нові системи, які суттєво зміцнюють нашу протиповітряну оборону. Захист українського неба, звісно, не стовідсотковий, але поступово рухаємось до нашої мети.

Реклама:

Станом на сьогодні можна сказати, що нещодавня ескалація російського ракетного та дронового терору призвела лише до того, що світ відповідає – відповідає новою допомогою Україні. Зробимо все, щоб до цієї допомоги приєдналось якнайбільше країн".

Деталі: За словами глави держави, у понеділок окупанти завдали ударів по більш ніж п’ятдесяти населених пунктах на Донбасі, Запоріжжі, Херсонщині, Миколаївщині, Харківщині, Дніпропетровській області з ракет, авіації, РСЗВ.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide.