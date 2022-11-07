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Укренерго не планує аварійних відключень у вівторок

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 7 листопада 2022, 21:53
Укренерго не планує аварійних відключень у вівторок
Планові відключення світла 8 листопада, Укренерго

8 листопада будуть застосовані планові графіки відключень для споживачів у сімох областях і Києві, аварійних відключень не заплановано.

Джерело: пресслужба НЕК "Укренерго"

Дослівно: "Протягом доби будуть застосовані планові графіки відключень для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях. Введення графіків аварійних відключень, поки що, не передбачається". 

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Деталі: В "Укренерго" нагадали, що обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій.  

Українців закликали дотримуватися ощадливого споживання електроенергії та не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00. 

Теми: електроенергіяенергетика
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