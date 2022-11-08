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"Антонов" уточнив інформацію про будівництво другої "Мрії"

Ольга Глущенко Вівторок, 8 листопада 2022, 01:14
Антонов уточнив інформацію про будівництво другої Мрії
уламки літака "Мрія" на аеродромі Гостомеля, LightRocket via Getty Images

Державне підприємство "Антонов" уточнило інформацію щодо побудови нової "Мрії", каже про початок конструкторських робіт.

Джерело: заява ДП "Антонов"

Пряма мова: "Наразі розпочалися конструкторські роботи в цьому напрямку.

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За наявною експертною оцінкою, на теперішній час є близько 30 відсотків комплектуючих, які можна використати для другого зразка літака.

Вартість побудови літака оцінюється щонайменше у 500 млн євро. Проте про конкретну суму поки говорити зарано".

Що передувало: Повідомлялося, що ДП "Антонов" будує другий літак Ан-225 "Мрія" після того, як він був зруйнований у лютому російськими окупантами у ході наступу на Київщині – за словами очільника компанії, нова "Мрія" готова на 30%.

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Передісторія:

  • У перший день повномасштабної війни РФ проти України російські окупанти знищили у Гостомелі флагман української авіації - літак Ан-225 "Мрія". Разом з "Мрією" на аеродромі базувалися ще п’ять літаків: Ан-74, Ан-26, Ан-124, Ан-132 та Ан-22. Перші два знищені повністю, інші сильно пошкоджені.
  • "Антонов" відразу заявив, що "Мрію" будуть відбудовувати. Проте вартість такої ідеї була незрозуміла – з боку "Укроборонпрому" та представників лунала оцінка від 120 млн дол і до 3 млрд дол. Проте, як тоді писав конструктор ДП "Антонов" Анатолій Вовнянко, насправді добудова коштуватиме близько 250-300 мільйонів доларів.

Теми: авіавійна
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