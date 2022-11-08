"Антонов" уточнив інформацію про будівництво другої "Мрії"

Державне підприємство "Антонов" уточнило інформацію щодо побудови нової "Мрії", каже про початок конструкторських робіт.

Джерело: заява ДП "Антонов"

Пряма мова: "Наразі розпочалися конструкторські роботи в цьому напрямку.

За наявною експертною оцінкою, на теперішній час є близько 30 відсотків комплектуючих, які можна використати для другого зразка літака.

Вартість побудови літака оцінюється щонайменше у 500 млн євро. Проте про конкретну суму поки говорити зарано".

Що передувало: Повідомлялося, що ДП "Антонов" будує другий літак Ан-225 "Мрія" після того, як він був зруйнований у лютому російськими окупантами у ході наступу на Київщині – за словами очільника компанії, нова "Мрія" готова на 30%.

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