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"Антонов" уточнив інформацію про будівництво другої "Мрії"

Ольга Глущенко Вівторок, 8 листопада 2022, 02:14
уламки літака "Мрія" на аеродромі Гостомеля, LightRocket via Getty Images

Державне підприємство "Антонов" уточнило інформацію щодо побудови нової "Мрії", каже про початок конструкторських робіт.

Джерело: заява ДП "Антонов"

Пряма мова: "Наразі розпочалися конструкторські роботи в цьому напрямку.

За наявною експертною оцінкою, на теперішній час є близько 30 відсотків комплектуючих, які можна використати для другого зразка літака.

Вартість побудови літака оцінюється щонайменше у 500 млн євро. Проте про конкретну суму поки говорити зарано".

Що передувало: Повідомлялося, що ДП "Антонов" будує другий літак Ан-225 "Мрія" після того, як він був зруйнований у лютому російськими окупантами у ході наступу на Київщині – за словами очільника компанії, нова "Мрія" готова на 30%.

Читайте більше у статті: Повернути "Мрію". Як Україна може відбудувати найбільший у світі літак

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У перший день повномасштабної війни РФ проти України російські окупанти знищили у Гостомелі флагман української авіації - літак Ан-225 "Мрія". Разом з "Мрією" на аеродромі базувалися ще п’ять літаків: Ан-74, Ан-26, Ан-124, Ан-132 та Ан-22. Перші два знищені повністю, інші сильно пошкоджені.
  • "Антонов" відразу заявив, що "Мрію" будуть відбудовувати. Проте вартість такої ідеї була незрозуміла – з боку "Укроборонпрому" та представників лунала оцінка від 120 млн дол і до 3 млрд дол. Проте, як тоді писав конструктор ДП "Антонов" Анатолій Вовнянко, насправді добудова коштуватиме близько 250-300 мільйонів доларів.

Теми: авіавійна
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