Напад на чоловіка Пелосі вплине на її політичну кар’єру – CNN

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі сказала, що напад на її чоловіка Пола матиме вплив на її подальшу політичну кар’єру.

Джерело: Пелосі в інтерв’ю, цитує CNN

Деталі: Під час інтерв’ю до Пелосі прозвучало питання, чи прийняла вона рішення про те, що робитиме після виборів, зважаючи на розмови про її можливий вихід на пенсію, якщо демократи втратять більшість у Палаті представників.

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CNN пише: спікерка сказала, що на це рішення вплине те, що "сталося в останні тиждень-два".

На уточнююче питання, чи має вона на увазі, що напад на чоловіка вплине на її рішення, Пелосі відповіла: "Так".

Що передувало: На Пола Пелосі, чоловіка спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, напали в будинку подружжя у Сан-Франциско рано вранці 28 жовтня.