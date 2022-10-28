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Невідомий увірвався до будинку Ненсі Пелосі та напав на її чоловіка

Роман ПетренкоП'ятниця, 28 жовтня 2022, 16:32
подружжя пелосі, getty images

На Пола Пелосі, чоловіка спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, напали в будинку подружжя у Сан-Франциско рано вранці в п'ятницю.

Джерело: заява офісу спікера-демократа.

Дослівно: "Рано вранці нападник увірвався до резиденції Пелосі в Сан-Франциско і жорстоко напав на пана Пелосі.

Нападник перебуває під вартою, а мотиви нападу з'ясовуються. Пан Пелосі був доставлений до лікарні, де йому надається відмінна медична допомога, і очікується, що він повністю одужає".

Деталі: Уточнюється, що сама спікерка у цей час не перебувала у Сан-Франциско.

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Теми: СШАнапад
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