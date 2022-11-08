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Радник Байдена підтвердив контакти з Кремлем через російські ядерні погрози

"Європейська правда"Вівторок, 8 листопада 2022, 06:56
Радник Байдена підтвердив контакти з Кремлем через російські ядерні погрози
Джейк Салліван. фото Білого дому

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що канали зв'язку між Вашингтоном і Москвою залишаються відкритими, незважаючи на війну в Україні.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Виступаючи в Нью-Йорку, Салліван сказав, що "в інтересах" США підтримувати контакт з Кремлем. Але він наполягав на тому, що офіційні особи "чітко усвідомлюють, з ким ми маємо справу".

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Раніше The Wall Street Journal повідомило, що Салліван проводив конфіденційні обговорення зі своїм російським колегою, секретарем Ради Безпеки Миколою Патрушевим, і старшим помічником Кремля з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим протягом останніх кількох місяців.

Високопосадовці повідомили газеті, що вони обговорювали шляхи захисту від ризику ядерної ескалації у війні в Україні, але не вели жодних переговорів щодо шляхів припинення конфлікту.

Минулого місяця Салліван заявив, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме "катастрофічні наслідки для Росії". В інтерв'ю американській телекомпанії NBC він заявив, що високопосадовці "прописали" масштаби потенційної відповіді США у приватних розмовах з російськими посадовцями.

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Салліван сказав, що підтримання контакту з Москвою в "інтересах кожної країни, яка постраждала від цього конфлікту".

Салліван пообіцяв працювати з міжнародними партнерами, щоб "притягнути винних у серйозних і гротескних військових злочинах в Україні до відповідальності за те, що вони зробили".

"Я був у Києві в п'ятницю і мав можливість зустрітися з президентом Зеленським та моїм колегою Андрієм Єрмаком, з військовим керівництвом, а також отримати інформацію про те, який рівень смертності та руйнувань спричинила війна Путіна проти цієї країни", - сказав Салліван.

В останні місяці посилилися побоювання, що Росія може вдатися до використання ядерної зброї у відчайдушній спробі захистити незаконно анексовані нею чотири регіони східної та південної України.

Тим часом, Україна застосувала воєнний стан воєнного часу, щоб взяти під контроль активи п'яти стратегічно важливих компаній.

Деякі з цих компаній - які включають дві енергетичні компанії та фірми, що виробляють двигуни, транспортні засоби та трансформатори - пов'язані з олігархом В'ячеславом Богуслаєвим, який був заарештований за підозрою у співпраці з Росією.

Президент Зеленський заявив, що цей крок допоможе оборонному сектору України задовольнити потреби військових, які в даний час беруть участь у контрнаступах на півдні та сході України.

Минулого тижня під час візиту до Києва Салліван заявив, що Москва висуває неприйнятні очікування, коли запрошує інші держави до переговорів щодо завершення російсько-української війни.

Крім того, за словами посадовця Білого дому, неприйнятними є умови, на яких росіяни в принципі готові вести діалог, оскільки насправді усі розмови мають починатися з повної деокупації України.

Салліван під час візиту запевнив, що США забезпечать фінансову допомогу та зброю для України незалежно від виборів. 

Дивіться також репортаж "Європейської правди" з візиту безпекового радника США Джейка Саллівана: "США погодилися, що вважати перемогою України"

Теми: СШАРосіяядерна зброя
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