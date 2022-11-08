Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вранці росіяни з С-300 обстріляли Запорізьку область

Олександр ШумілінВівторок, 8 листопада 2022, 07:15
Вранці росіяни з С-300 обстріляли Запорізьку область
Фото ілюстративне

Російська армія завдала удару ракетами комплексу С-300 по селу Запорізької області.

Джерело: повідомлення голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха

Дослівно: "Сьогодні зранку (8 листопада – ред.) російські терористи нанесли удар ракетами С300 по одному з сіл Запорізького району.

Реклама:

Один ворожий боєприпас вибухнув біля господи, пошкодивши будинок і споруди, інша ракета розірвалась у полі".

Що цьому передувало: Також вранці 8 листопада голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко повідомив, що росіяни вдарили з "Градів" по Марганецькій та Нікопольській громадах.

Теми: РосіяЗапоріжжя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Росія
Міноборони РФ намагається обмежити інформацію про війну в Україні – ISW
Мер Москви заявив про масовану атаку дронів на Центральний федеральний округ
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Останні новини
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: