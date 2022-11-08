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Вранці росіяни з С-300 обстріляли Запорізьку область

Олександр ШумілінВівторок, 8 листопада 2022, 08:15
Фото ілюстративне

Російська армія завдала удару ракетами комплексу С-300 по селу Запорізької області.

Джерело: повідомлення голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха

Дослівно: "Сьогодні зранку (8 листопада – ред.) російські терористи нанесли удар ракетами С300 по одному з сіл Запорізького району.

Один ворожий боєприпас вибухнув біля господи, пошкодивши будинок і споруди, інша ракета розірвалась у полі".

Що цьому передувало: Також вранці 8 листопада голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко повідомив, що росіяни вдарили з "Градів" по Марганецькій та Нікопольській громадах.

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Теми: РосіяЗапоріжжя
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