Генштаб: підрозділ з Чечні грабує місцевих жителів на Херсонщині
Вівторок, 8 листопада 2022, 08:55
Підрозділ з території Чеченської республіки прибув до окупованої росіянами Новософіївки Херсонської області.
Джерело: повідомлення Генштабу ЗСУ
Дослівно: "В районі населеного пункту Новософіївка Херсонської області угруповання окупаційних військ посилено підрозділом з території Чеченської республіки, що долучився до пограбування місцевих жителів та їх помешкань".
Що цьому передувало: Генштаб у ранковому зведення також розповів, що у Білорусі спільно з росіянами триває формування угруповання військ.
Українські військові відбили ворожі атаки, а також авіація уразила 17 районів зосередження особового складу, а наземні війська – 5 пунктів управління ворога та інші важливі об’єкти противника.
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