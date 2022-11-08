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Генштаб: підрозділ з Чечні грабує місцевих жителів на Херсонщині

"Українська правда"Вівторок, 8 листопада 2022, 08:55
скріншот

Підрозділ з території Чеченської республіки прибув до окупованої росіянами Новософіївки Херсонської області.

Джерело: повідомлення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "В районі населеного пункту Новософіївка Херсонської області угруповання окупаційних військ посилено підрозділом з території Чеченської республіки, що долучився до пограбування місцевих жителів та їх помешкань".

Що цьому передувало: Генштаб у ранковому зведення також розповів, що у Білорусі спільно з росіянами триває формування угруповання військ.

Українські військові відбили ворожі атаки, а також авіація уразила 17 районів зосередження особового складу, а наземні війська – 5 пунктів управління ворога та інші важливі об’єкти противника.

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Теми: ЧечняХерсонська областьГенштаб
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