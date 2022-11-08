Макрон: Говорити з РФ доведеться, коли і як - вирішить Київ

Французький президент Еммануель Макрон підтримує проведення мирних переговорів між Україною та Росією на умовах Києва у той час, коли це буде зручно Україні.

Про це Макрон сказав під час пресконференції в Єгипті на саміті COP27, що транслювалась у ефірі TF1 INFO, повідомляє "Європейська правда".

За словами Макрона, Україна має "у якийсь момент" відновити переговори, щоб покласти край війні.

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"Я зі свого боку, як і раніше, переконаний і припускаю, що навіть зараз, у якийсь момент, нам доведеться повернутися за стіл переговорів", - заявив французький президент, додавши, втім, що це слід "зробити в рамках умовах та у терміни, які будуть обрані Україною".

Макрон також зазначив, що висування якихось абсолютно радикальних умов для переговорів було б поспішним з огляду на "високу напруженість на місцях". Він згадав, зокрема, про відключення електроенергії та води, з якими зіштовхнулися українці у зв'язку з російськими ударами.

"Нинішній контекст не дозволяє давати оперативні роз'яснення щодо цього", - додав Еммануель Макрон.

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Водночас видання The Washington Post з посиланням на свої джерела повідомляло, що Білий дім у приватному порядку нібито закликає Київ продемонструвати готовність до переговорів з Росією.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк нагадав, що Україна ніколи цілковито не відмовлялася від перемовин з Росією, але має чітку умову - виведення російських сил з території України.