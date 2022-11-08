Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Макрон: Говорити з РФ доведеться, коли і як - вирішить Київ

"Європейська правда"Вівторок, 8 листопада 2022, 10:34
Еммануель макрон, Getty Images

Французький президент Еммануель Макрон підтримує проведення мирних переговорів між Україною та Росією на умовах Києва у той час, коли це буде зручно Україні.

Про це Макрон сказав під час пресконференції в Єгипті на саміті COP27, що транслювалась у ефірі TF1 INFO, повідомляє "Європейська правда".

За словами Макрона, Україна має "у якийсь момент" відновити переговори, щоб покласти край війні.

"Я зі свого боку, як і раніше, переконаний і припускаю, що навіть зараз, у якийсь момент, нам доведеться повернутися за стіл переговорів", - заявив французький президент, додавши, втім, що це слід "зробити в рамках умовах та у терміни, які будуть обрані Україною".

Макрон також зазначив, що висування якихось абсолютно радикальних умов для переговорів було б поспішним з огляду на "високу напруженість на місцях". Він згадав, зокрема, про відключення електроенергії та води, з якими зіштовхнулися українці у зв'язку з російськими ударами.

 "Нинішній контекст не дозволяє давати оперативні роз'яснення щодо цього", - додав Еммануель Макрон.

Водночас видання The Washington Post з посиланням на свої джерела повідомляло, що Білий дім у приватному порядку нібито закликає Київ продемонструвати готовність до переговорів з Росією. 

ВІДЕО ДНЯ

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк нагадав, що Україна ніколи цілковито не відмовлялася від перемовин з Росією, але має чітку умову - виведення російських сил з території України.

Теми: МакронРосіяпереговориУкраїна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Інтенсивність боїв не менша, ніж на початку осені – Зеленський

Російських боксерів вигнали зі світових рейтингів

фото, відеоШон Пенн залишив свій "Оскар" в Україні до перемоги

Уряд скасовує податки на імпорт генераторів та акумуляторів

відеоШойгу приїхав в Україну і "проінспектував" Суровікіна

Пам’ятник Катерині ІІ демонтують найближчим часом – ОВА

Усі новини...
Макрон
Макрон розкрив деталі розмови з Зеленським: обіцяв посилення ППО
Зеленський поговорив з Макроном, натякає на гарні новини щодо зброї та відновлення інфраструктури
Макрон попросив Папу Римського зателефонувати Путіну та Байдену
Останні новини
04:02
Meta розпочне масові скорочення в середу вранці – ЗМІ
03:37
США і союзники хочуть допомогти Україні впоратися з блекаутами – Пентагон
02:45
ЗСУ вдарили по системах ППО ворога і знищили 2 склади боєприпасів росіян – ОК "Південь"
01:52
Статки Маска впали нижче $200 млрд
01:26
Член уряду Британії пішов у відставку після звинувачень у цькуванні колег
00:52
Бенюк очолив київський Театр на Подолі
00:24
Росіяни вдень і ввечері гатили по Нікополю з "Урагану" – Вілкул
23:44
Генасамблея ООН наступного тижня розгляне питання компенсації Україні збитків від війни
23:23
Інтенсивність боїв не менша, ніж на початку осені – Зеленський
22:57
РНБО: Кремль маніпулює заявами про відсутність "попередніх вимог" для переговорів
Усі новини...