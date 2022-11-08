Генерал Ходжес спрогнозував, як Україна може звільнити Крим до наступного літа

На думку колишнього командувача Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенанта Бена Годжеса Україна може звільнити Крим вже в наступному році, оскільки російські війська будуть дуже вразливими на півострові.

Джерело: Годжес в інтерв’ю Радіо Свобода

Деталі: На думку генерала, результат української операцій на сході "вже неминучий" і Україна досягла незворотного імпульсу. За його словами, якщо сприймати український контрнаступ, який почався у вересні, як одну велику операцію, то ліве крило контрнаступу – це операція, яка спустилася з Харкова, зараз є біля Донецька і рухається на Маріуполь, а інше крило – у Херсоні.

Пряма мова: "Тож обидва ці крила сходяться до Криму. Всі дороги ведуть до Криму. І коли вони наближатимуться все ближче й ближче, вони зможуть застосувати HIMARS та інші засоби високоточного ударів великої дальності для ураження російських цілей у Криму.

І як тільки вони почнуть застосовувати високоточну зброю по російських авіабазах і пунктах зберігання чи матеріально-технічного забезпечення та військово-морських об’єктах у Криму, то я думаю, що Крим стає непридатним для оборони росіян.

І саме тому, я вважаю, Україна звільнить Крим до літа".

Деталі: Ходжес вважає, що якщо розглядати звільнення Криму лише через пряму атаку через Перекопський перешийок, тоді це справді важка операція. Проте через вісім місяці ситуація може докорінно змінитися і "в якийсь момент… Генштаб РФ зрозуміє, що вони втрачають аж так багато потужностей".

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Пряма мова: "Коли українські сили почнуть застосовувати високоточну зброю по кожному аеродрому та по кожній військово-морській базі в Криму, російські сили стануть дуже вразливими. Подумайте про те, наскільки вразливі російські сили в Криму. Не думайте про те, що є лише один спосіб проїхати на півострів, подумайте про те, наскільки вразливі російські сили та військово-морські сили Росії у Криму…

І якщо російські сили не зможуть поповнити запаси наземним шляхом через Маріуполь, тоді, я думаю, вони усвідомлять, що у них там справжня біда, і Генштабу Росії доведеться вирішувати, скільки вони готові втратити і чи є у них ще щось, що вони можуть кинути у боротьбу".

Що цьому передувало:

Ходжес і раніше висловлював думку, що до середини наступного року Збройні сили зайдуть в окупований Крим.