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Генерал Ходжес спрогнозував, коли ЗСУ зайдуть у Крим

Станіслав ПогоріловСереда, 28 вересня 2022, 15:25
Генерал Ходжес спрогнозував, коли ЗСУ зайдуть у Крим
ХОДЖЕС, ФОТО: MK.USEMBASSY.GOV

Колишній командувач армії США у Європі, генерал Бен Ходжес прогнозує, що до середини наступного року Збройні сили зайдуть в окупований Крим.

Джерело: інтерв’ю Ходжеса виданню LRT

Пряма мова Ходжеса: "Сподіваюся, що до кінця цього року українські війська відтіснять російські війська на позиції 23 лютого, а до середини наступного року українці будуть в Криму".

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Деталі: Він також зазначив, що оголошена президентом Росії мобілізація свідчить про те, що Володимир Путін знаходиться у відчаї. Генерал вважає, що це на дасть очікуваних результатів найближчим часом, оскільки потрібен час, щоб підготувати набраних до війська громадян.

Окрім того, Ходжес сумнівається, що росіянам вдасться мобілізувати 300 тисяч чоловіків.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • 10 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що шлях до повернення всієї окупованої території стає все чіткішим, і Україна не може дозволити собі зупинитись.
  • 14 вересня Зеленський сказав, що Крим та інші території будуть звільнені від російських загарбників, цей меседж він доправив жителям, які знаходяться під окупацією.

Теми: війнаКримУкраїнаРосія
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