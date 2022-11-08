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Українські захисники "приземлили" російський безпілотник – ОК "Південь"

"Українська правда"Вівторок, 8 листопада 2022, 11:16
Українські захисники приземлили російський безпілотник – ОК Південь
фото ОК "Південь"

Військовослужбовці 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу "вполювали" ворожий розвідувальний безпілотник.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Деталі: Фахівці радіоелектронної боротьби "приземлили" російський БпЛА "Орлан-10". Захоплений дрон залишився практично неушкодженим і тепер зможе послужити ЗСУ.

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Зазначається, що бійці 28 ОМБр вже не вперше знищують безпілотник противника.

Що цьому передувало: Раніше сили протиповітряної оборони збили ворожий безпілотник на Одещині.

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