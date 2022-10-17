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Сили ППО збили російський безпілотник на Одещині – ОК "Південь"

"Українська правда"Понеділок, 17 жовтня 2022, 17:16
Сили ППО збили російський безпілотник на Одещині – ОК Південь
Збиття дрона над Одесою, фото Думська

Ввечері 17 жовтня сили протиповітряної оборони збили ворожий безпілотник на Одещині. 

Джерело: Суспільне, речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук в Telegram, ОК "Південь" в Facebook 

Деталі: В Одесі та області була оголошена повітряна тривога. 

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Оновлено о 17:52: В ОК "Південь" повідомили, що спрямований по Одещині ворожий безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівню знищено силами протиповітряної оборони над морем.

Оновлено о 17:24: Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук повідомив про збиття ворожого дрона.

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Теми: ОдесавибухОдеська областьбезпілотники
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