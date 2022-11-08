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У Саакашвілі може бути туберкульоз і деменція, можливо ще 30 хвороб - адвокат

Вівторок, 8 листопада 2022, 13:09
У Саакашвілі може бути туберкульоз і деменція, можливо ще 30 хвороб - адвокат
Фото: Getty

У експрезидента Грузії і громадянина України Міхеїла Саакашвілі, імовірно, встановлено туберкульоз і деменцію.

Джерело: адвокат Саакашвілі Шалви Хачапурідзе, якого цитує видання Іnterpressnews

Деталі: За інформацією Хачапурідзе, у Саакашвілі, імовірно, встановлено туберкульоз і деменцію.

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Пряма мова: "Мова про ймовірні діагнози, поки не встановлено остаточно, ми чекаємо. Це підозри, і в цьому напрямку ведеться робота. Я маю на увазі деменцію і туберкульоз, і йдеться ще про 34 захворювання".

Передісторія:

  • Саакашвілі перебуває за ґратами з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року.
  • Він оголошував голодування, наполягаючи, що його ув’язнили за політичними звинуваченнями. Саакашвілі тимчасово переводили у тюремну лікарню, а потім військовий госпіталь у Горі, а з грудня 2021 року повернули у в’язницю в Руставі.
  • Адвокати наполягають, що внаслідок голодування та неналежного поводження з Саакашвілі у нього розвинулися серйозні захворювання і йому необхідне лікування за кордоном. На засіданні у суді 20 квітня Саакашвілі заявив, що почувається зле і попросив лікаря, після чого слухання зупинили.
  • З травня він перебуває в лікарні у Тбілісі, куди його перевели з СІЗО в Руставі.
  • Також раніше його адвокат заявляв, що Саакашвілі ухвалив рішення взагалі піти з грузинської політики через стан здоров’я.

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Теми: СаакашвіліГрузія
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