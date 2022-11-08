У Саакашвілі може бути туберкульоз і деменція, можливо ще 30 хвороб - адвокат

У експрезидента Грузії і громадянина України Міхеїла Саакашвілі, імовірно, встановлено туберкульоз і деменцію.

Джерело: адвокат Саакашвілі Шалви Хачапурідзе, якого цитує видання Іnterpressnews

Деталі: За інформацією Хачапурідзе, у Саакашвілі, імовірно, встановлено туберкульоз і деменцію.

Пряма мова: "Мова про ймовірні діагнози, поки не встановлено остаточно, ми чекаємо. Це підозри, і в цьому напрямку ведеться робота. Я маю на увазі деменцію і туберкульоз, і йдеться ще про 34 захворювання".

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