Пам’ятник Катерині ІІ демонтують найближчим часом – ОВА

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук запевнив, що пам’ятник Катерині ІІ в Одесі не руйнуватимуть, його просто демонтують і перевезуть.

Джерело: Братчук в ефірі телемарафону

Пряма мова Братчука: "Чотири фігури пам’ятника "Засновникам Одеси" повернуться до музею. Що стосується фігури Катерини ІІ, яка не має ніякої цінності, вона буде у безпечному місці.

Це буде демонтаж, це не буде розрухою, руйнацією.

Знайдеться місце, де вона буде знаходитися.

Я думаю, найближчим часом це питання буде закрите".

Нагадаємо: Більшість містян та мер Геннадій Труханов підтримали демонтаж пам’ятника "Засновникам Одеси".