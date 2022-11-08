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Пам’ятник Катерині ІІ демонтують найближчим часом – ОВА

Роман ПетренкоВівторок, 8 листопада 2022, 15:59
Пам’ятник Катерині ІІ демонтують найближчим часом – ОВА
фото думская

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук запевнив, що пам’ятник Катерині ІІ в Одесі не руйнуватимуть, його просто демонтують і перевезуть.

Джерело: Братчук в ефірі телемарафону

Пряма мова Братчука: "Чотири фігури пам’ятника "Засновникам Одеси" повернуться до музею. Що стосується фігури Катерини ІІ, яка не має ніякої цінності, вона буде у безпечному місці.

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Це буде демонтаж, це не буде розрухою, руйнацією.

Знайдеться місце, де вона буде знаходитися.

Я думаю, найближчим часом це питання буде закрите".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Більшість містян та мер Геннадій Труханов підтримали демонтаж пам’ятника "Засновникам Одеси".

Теми: Одеса
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