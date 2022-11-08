Пам’ятник Катерині ІІ демонтують найближчим часом – ОВА
Вівторок, 8 листопада 2022, 16:59
Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук запевнив, що пам’ятник Катерині ІІ в Одесі не руйнуватимуть, його просто демонтують і перевезуть.
Джерело: Братчук в ефірі телемарафону
Пряма мова Братчука: "Чотири фігури пам’ятника "Засновникам Одеси" повернуться до музею. Що стосується фігури Катерини ІІ, яка не має ніякої цінності, вона буде у безпечному місці.
Це буде демонтаж, це не буде розрухою, руйнацією.
Знайдеться місце, де вона буде знаходитися.
Я думаю, найближчим часом це питання буде закрите".
Нагадаємо: Більшість містян та мер Геннадій Труханов підтримали демонтаж пам’ятника "Засновникам Одеси".
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