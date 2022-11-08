Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пам’ятник Катерині ІІ демонтують найближчим часом – ОВА

Роман ПетренкоВівторок, 8 листопада 2022, 16:59
фото думская

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук запевнив, що пам’ятник Катерині ІІ в Одесі не руйнуватимуть, його просто демонтують і перевезуть.

Джерело: Братчук в ефірі телемарафону

Пряма мова Братчука: "Чотири фігури пам’ятника "Засновникам Одеси" повернуться до музею. Що стосується фігури Катерини ІІ, яка не має ніякої цінності, вона буде у безпечному місці.

Це буде демонтаж, це не буде розрухою, руйнацією.

Знайдеться місце, де вона буде знаходитися.

Я думаю, найближчим часом це питання буде закрите".

Нагадаємо: Більшість містян та мер Геннадій Труханов підтримали демонтаж пам’ятника "Засновникам Одеси".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Одеса
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Кількість міністерств уряду планують зменшити з 20 до 14 і різко зменшити штат - ЗМІ

Зеленський пом’якшив позицію щодо переговорів з РФ після підштовхувань США - Politico

фотоВорог атакував логістичне підприємство у Дніпрі, виникла сильна пожежа, є поранені

Вибори у США: республіканці лідирують в Палаті представників, в Сенаті – нічия

Іран хоче показати поглиблення співпраці з Москвою – ISW

ЗСУ вдарили по системах ППО ворога і знищили 2 склади боєприпасів росіян – ОК "Південь"

Усі новини...
Одеса
На Одещині впіймали колишнього бойовика, який займався постачанням зброї
Більшість одеситів та Труханов підтримали демонтаж пам’ятника Катерині ІІ
Румунію сколихнув землетрус магнітудою 5,4, поштовхи відчули і в Одесі
Останні новини
10:48
Кияни просять не встановлювати головну ялинку під час війни: петиція набрала голоси
10:33
Захисник "Азовсталі" Доцент: Слідчі в Оленiвцi з'ясовували, чому пропаганда не діє на українців
10:29
Росіяни завдали ударів по 8 областях: зруйновані підприємства і будинки, є поранені – ОВА
10:28
Кримський міст не запрацює повністю до вересня 2023 року - розвідка Британії
10:26
США та партнери працюють над допомогою Україні у проходженні енергокризи – Пентагон
10:19
фотоСБУ знешкодила ДРГ ворога, яка готувала вбивства командирів Сил спецоперацій ЗСУ
10:15
Узбекистан лобіює в Євросоюзі зняття санкцій з олігарха Усманова – FT
10:13
Кількість міністерств уряду планують зменшити з 20 до 14 і різко зменшити штат - ЗМІ
09:51
Південна Корея заявила про новий запуск балістичної ракети КНДР
09:42
Депозити у валюті, військові облігації чи готівка – в чому зберігати гроші під час війни
Усі новини...