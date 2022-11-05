Більшість одеситів та Труханов підтримали демонтаж пам’ятника Катерині ІІ

Одеська міськрада повідомила про завершення голосування, на якому більшість містян підтримали демонтаж пам’ятника "Засновникам Одеси".

Джерело: Одеська міськрада, мер міста Геннадій Труханов у Facebook

Дослівно: "Завершено процедуру підбивання підсумків голосування присвяченого подальшій долі пам’ятника "Засновникам Одеси (Катерині II)", яке відбувалось на платформі "Соціально активний громадянин".

Реклама:

Більшість одеситів, що проголосували, підтримали ідею демонтажу пам’ятника з Катерининської площі".

Деталі: За даними місцевої влади, наступний крок – винесення питання на найближчу сесію міської ради.

Пряма мова Труханова: "Переконаний, що результати вільного голосування на платформі "Соціально активний громадянин" будуть враховані депутатами міської ради, за якими залишається ухвалення остаточного рішення. Особисто я голосуватиму "За" демонтаж пам'ятника та перенесення його до парку Імперського та Радянського минулого, про ідею створення якого я розповідав кілька місяців тому.

ВІДЕО ДНЯ

Найближчим часом у цьому питанні буде поставлено остаточну крапку - у рамках загальноприйнятих демократичних норм і чинного українського законодавства".

Передісторія:

Влітку було зареєстровано дві петиції щодо пам’ятника "Засновникам Одеси", більше відомого як пам’ятник Катерині ІІ. В одній пропонувалося просто його знесення. Автор іншої петиції пропонував поставити на його місці скульптуру порноактора Біллі Геррінґтона.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до міської ради Одеси з проханням розглянути пропозицію про знесення пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко висловився за демонтаж пам'ятника Катерині ІІ, але рішенню міністерства має передувати звернення одеських депутатів.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов у серпні заявив, що виступає проти знесення пам'ятника Катерині II.

Знати більше: Катерина ІІ – засновниця Одеси чи окупантка Хаджибею?