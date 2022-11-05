Більшість одеситів та Труханов підтримали демонтаж пам’ятника Катерині ІІ
Одеська міськрада повідомила про завершення голосування, на якому більшість містян підтримали демонтаж пам’ятника "Засновникам Одеси".
Джерело: Одеська міськрада, мер міста Геннадій Труханов у Facebook
Дослівно: "Завершено процедуру підбивання підсумків голосування присвяченого подальшій долі пам’ятника "Засновникам Одеси (Катерині II)", яке відбувалось на платформі "Соціально активний громадянин".
Більшість одеситів, що проголосували, підтримали ідею демонтажу пам’ятника з Катерининської площі".
Деталі: За даними місцевої влади, наступний крок – винесення питання на найближчу сесію міської ради.
Пряма мова Труханова: "Переконаний, що результати вільного голосування на платформі "Соціально активний громадянин" будуть враховані депутатами міської ради, за якими залишається ухвалення остаточного рішення. Особисто я голосуватиму "За" демонтаж пам'ятника та перенесення його до парку Імперського та Радянського минулого, про ідею створення якого я розповідав кілька місяців тому.
Найближчим часом у цьому питанні буде поставлено остаточну крапку - у рамках загальноприйнятих демократичних норм і чинного українського законодавства".
Передісторія:
- Влітку було зареєстровано дві петиції щодо пам’ятника "Засновникам Одеси", більше відомого як пам’ятник Катерині ІІ. В одній пропонувалося просто його знесення. Автор іншої петиції пропонував поставити на його місці скульптуру порноактора Біллі Геррінґтона.
- Президент України Володимир Зеленський звернувся до міської ради Одеси з проханням розглянути пропозицію про знесення пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ.
- Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко висловився за демонтаж пам'ятника Катерині ІІ, але рішенню міністерства має передувати звернення одеських депутатів.
- Міський голова Одеси Геннадій Труханов у серпні заявив, що виступає проти знесення пам'ятника Катерині II.
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