Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Більшість одеситів та Труханов підтримали демонтаж пам’ятника Катерині ІІ

Роман ПетренкоСубота, 5 листопада 2022, 11:06
фото “ДУМСКАЯ”

Одеська міськрада повідомила про завершення голосування, на якому більшість містян підтримали демонтаж пам’ятника "Засновникам Одеси".

Джерело: Одеська міськрада, мер міста Геннадій Труханов у Facebook

Дослівно: "Завершено процедуру підбивання підсумків голосування присвяченого подальшій долі пам’ятника "Засновникам Одеси (Катерині II)", яке відбувалось на платформі "Соціально активний громадянин".

Більшість одеситів, що проголосували, підтримали ідею демонтажу пам’ятника з Катерининської площі".

Деталі: За даними місцевої влади, наступний крок – винесення питання на найближчу сесію міської ради.

Пряма мова Труханова: "Переконаний, що результати вільного голосування на платформі "Соціально активний громадянин" будуть враховані депутатами міської ради, за якими залишається ухвалення остаточного рішення. Особисто я голосуватиму "За" демонтаж пам'ятника та перенесення його до парку Імперського та Радянського минулого, про ідею створення якого я розповідав кілька місяців тому.

Найближчим часом у цьому питанні буде поставлено остаточну крапку - у рамках загальноприйнятих демократичних норм і чинного українського законодавства".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Влітку було зареєстровано дві петиції щодо пам’ятника "Засновникам Одеси", більше відомого як пам’ятник Катерині ІІ. В одній пропонувалося просто його знесення. Автор іншої петиції пропонував поставити на його місці скульптуру порноактора Біллі Геррінґтона.
  • Президент України Володимир Зеленський звернувся до міської ради Одеси з проханням розглянути пропозицію про знесення пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ.
  • Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко висловився за демонтаж пам'ятника Катерині ІІ, але рішенню міністерства має передувати звернення одеських депутатів.
  • Міський голова Одеси Геннадій Труханов у серпні заявив, що виступає проти знесення пам'ятника Катерині II.

Знати більше: Катерина ІІ – засновниця Одеси чи окупантка Хаджибею?

Теми: ОдесаісторіяТруханов
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Кличко не виключає повного блекауту: просить робити запаси й домовлятися з родичами

На Луганщині ЗСУ знищили батальйон мобілізованих росіян, сотні загиблих – ЗМІ

У МЗС відповіли лідеру фракції партії Шольца: Україна не веде списку терористів

Німецьку фірму запідозрили у постачанні палива для російських бомбардувальників – ЗМІ

Журналісти зателефонували дітям російських чиновників і запропонували їхати на війну

Іран визнав постачання дронів до Росії перед вторгненням в Україну у лютому

Усі новини...
Одеса
Румунію сколихнув землетрус магнітудою 5,4, поштовхи відчули і в Одесі
В Одесі створять пункти обігріву і не виключають, що їжу доведеться готувати на вогні
На пам’ятник Катерині ІІ в Одесі надягли ковпак ката
Останні новини
02:59
На півдні захисники виконали понад 140 вогневих завдань: авіація била по скупченню живої сили та ППО окупантів
02:18
На Херсонщині окупанти дітей з інтернату відвезли до психлікарні в Криму – омбудсмен
01:29
Росіяни вдарили по Запоріжжю: під обстрілами житловий квартал, там виникла пожежа
00:30
З Ірану до Росії доправили вантажний літак, ймовірно, з дронами-камікадзе – ЗМІ
23:53
Кличко розповів, скільки людей зараз живе у Києві й чи буде Новий рік
23:34
Кличко не виключає повного блекауту: просить робити запаси й домовлятися з родичами
22:58
В Іспанії вилучили найбільшу у світі партію марихуани вартістю 64 млн євро
22:25
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину, поранено дитину
22:23
Жах вивертав душу назовні. Історія маріупольця, який отримав шанс на нове життя
22:17
ЗАЕС знову під'єднали до електромережі: усі 6 енергоблоків із живленням
Усі новини...