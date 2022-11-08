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РНБО: Кремль маніпулює заявами про відсутність "попередніх вимог" для переговорів

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 8 листопада 2022, 22:57
ілюстративне фото з УНІАН

У Росії вдалися до маніпуляцій, заявивши, що РФ не має "жодних попередніх вимог" для початку переговорів з Україною.

Джерело: пресслужба Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України 

Деталі: В РНБО вважаютю маніпуляцією заяву представника російського МЗС Андрія Руденка: "Україна ухвалила закон, що забороняє їй вести переговори з РФ. Це їх вибір, ми завжди заявляли про готовність до переговорів, що були перервані не з нашої вини… з нашого боку попередніх умов немає жодних".

Також черговою маніпуляцією, за даними Центру,  є заява країн-членів Організації договору про колективну безпеку, зроблена під час ухвалення проєкту резолюції Генеральної асамблеї ООН: "Боротьба з героїзацією нацизму, неонацизмом та іншими видами практики, що сприяють ескалації сучасних форм расизму…".

Учасники ОДКБ заявили, нібито вважають важливим "не просто вшановувати пам’ять загиблих за мир на Землі, а й відстоювати принципи Статуту ООН за підсумками Другої світової війни", як повідомляє Центр протидії дезінформації. 

Що цьому передувало: 8 листопада заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко заявив, що у РФ нема жодних вимог для початку переговорів із Києвом.

Теми: РНБОпереговориРосія
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