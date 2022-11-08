Жодних умов: У МЗС РФ хочуть, щоб Україна проявила "добру волю" і пішла на переговори

Заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко заявив, що у РФ нема жодних вимог для початку переговорів із Києвом.

Джерело: Російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке наводить слова Руденка

Пряма мова: "З нашого боку немає попередніх умов ніяких, крім головної умови - щоб Україна проявила добру волю".

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