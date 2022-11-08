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Жодних умов: У МЗС РФ хочуть, щоб Україна проявила "добру волю" і пішла на переговори

"Українська правда"Вівторок, 8 листопада 2022, 13:52
Жодних умов: У МЗС РФ хочуть, щоб Україна проявила добру волю і пішла на переговори
Фото: РИА Новости

Заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко заявив, що у РФ нема жодних вимог для початку переговорів із Києвом.

Джерело: Російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке наводить слова Руденка

Пряма мова: "З нашого боку немає попередніх умов ніяких, крім головної умови - щоб Україна проявила добру волю".

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Передісторія:

  • Президент Росії Володимир Путін 31 жовтня пошкодував, що Україна не хоче вести переговори з РФ, і планує зачекати на її згоду.
  • 4 жовтня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони, в якому констатовано неможливість вести переговори з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним і необхідність посилення обороноздатності України.
  • The Washington Post із посиланням на джерела повідомило, що Адміністрація президента США Джо Байдена в приватному порядку закликає українських лідерів заявити про свою готовність вести переговори з Росією.
  • Після цього Зеленський у своєму зверненні заявив, що умови України усім відомі. "Іще раз: відновлення територіальної цілісності, повага до Статуту ООН, відшкодування всіх збитків, завданих війною, покарання кожного воєнного злочинця і гарантії, що це не повториться. Це абсолютно зрозумілі умови", - сказав Зеленський.

Теми: МЗСРосіяпереговори
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