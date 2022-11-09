Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни вдень і ввечері гатили по Нікополю з "Урагану" – Вілкул

Ольга Глущенко Середа, 9 листопада 2022, 00:24
ілюстративне фото обстрілів з тг Резніченка

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що вдень і ввечері 8 листопада росіяни обстріляли з РСЗВ "Ураган" місто Нікополь і два села Дніпропетровської області.

Джерело: Вілкул під час брифінгу

Пряма мова: "Вдень та ввечері в Нікопольському районі стався обстріл з РСЗВ "Ураган" міста Нікополь, території села Придніпровське Червоногригорівської громади та села Добра Надія Марганецької громади.

Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила".

Деталі: Крім того, Вілкул повідомив, що сапери "продовжують свою нелегку працю".

Відтак, у вівторок у Криворізькому районі знешкоджено 65 одиниць ворожих боєприпасів.

Нагадаємо: Вночі 8 листопада у Нікополі російські снаряди понівечили з десяток багатоповерхових та приватних будинків, два промислові підприємства, лікарню, школу, профтехучилище, автівки та газовід.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Нікопольобстрілвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відеоРОСІЯ ЗДАЄ ХЕРСОН – ШОЙГУ

"Від'їхав на концерт Кобзона": джерело УП підтвердило смерть Стремоусова

У Росії раптово заявили, що готові до переговорів "з урахуванням реалій на поточний момент"

Окупанти повідомляють про смерть Стремоусова

Єврокомісія офіційно запропонувала надати Україні до €18 млрд макрофіну у 2023 році

Помер народний депутат кількох скликань Юрій Кармазін

Усі новини...
Нікополь
Енергетичний і водний об'єкти Кривого Рогу росіяни атакували "Іскандерами" й "Шахедами" 
Над Дніпропетровщиною збили три дрони, Нікополь зазнав обстрілів
У Дніпропетровській області збили "Шахеда", Нікопольський район був у напрузі всю ніч
Останні новини
17:58
тестВ Україні – день писемності: як добре ви знаєте українську мову
17:56
Німеччина передає Україні ракети IRIS-T і бронемашини Dingo
17:48
Переселенцям вже виплатили 42 мільярди, кошти в бюджеті є – Мінреінтеграції
17:47
Зеленський збирав Ставку: говорили про захист кордону, енергетику і зиму
17:45
В Єврокомісії обіцяють працювати з Угорщиною, щоб вона підтримала 18 млрд євро для України
17:44
фотоМВС про Стремоусова: Не пристібнув пасок безпеки в авто
17:40
Завадив шторм: запуск місії NASA до Місяця знову перенесли
17:33
Путін наказав захищати "традиційні російські цінності"
17:18
На Черкащині 4-річна дівчинка випала з вікна і померла у реанімації
17:11
Набір кастрюль та спінінги: слідчі встановили, що росіяни крали у Бучі
Усі новини...