Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вдень і ввечері гатили по Нікополю з "Урагану" – Вілкул

Ольга Глущенко Вівторок, 8 листопада 2022, 23:24
Росіяни вдень і ввечері гатили по Нікополю з Урагану – Вілкул
ілюстративне фото обстрілів з тг Резніченка

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що вдень і ввечері 8 листопада росіяни обстріляли з РСЗВ "Ураган" місто Нікополь і два села Дніпропетровської області.

Джерело: Вілкул під час брифінгу

Пряма мова: "Вдень та ввечері в Нікопольському районі стався обстріл з РСЗВ "Ураган" міста Нікополь, території села Придніпровське Червоногригорівської громади та села Добра Надія Марганецької громади.

Реклама:

Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила".

Деталі: Крім того, Вілкул повідомив, що сапери "продовжують свою нелегку працю".

Відтак, у вівторок у Криворізькому районі знешкоджено 65 одиниць ворожих боєприпасів.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Вночі 8 листопада у Нікополі російські снаряди понівечили з десяток багатоповерхових та приватних будинків, два промислові підприємства, лікарню, школу, профтехучилище, автівки та газовід.

Теми: Нікопольобстрілвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Нікополь
Росіяни обстрілювали Нікопольщину: 4 постраждалих, є руйнування
4 людей постраждали на Дніпропетровщині від російського дрона
Ворог двічі вдарив по Нікополю: застосував безпілотник і артилерію
Останні новини
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: