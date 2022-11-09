Росіяни вдень і ввечері гатили по Нікополю з "Урагану" – Вілкул

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що вдень і ввечері 8 листопада росіяни обстріляли з РСЗВ "Ураган" місто Нікополь і два села Дніпропетровської області.

Джерело: Вілкул під час брифінгу

Пряма мова: "Вдень та ввечері в Нікопольському районі стався обстріл з РСЗВ "Ураган" міста Нікополь, території села Придніпровське Червоногригорівської громади та села Добра Надія Марганецької громади.

Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила".

Деталі: Крім того, Вілкул повідомив, що сапери "продовжують свою нелегку працю".

Відтак, у вівторок у Криворізькому районі знешкоджено 65 одиниць ворожих боєприпасів.

Нагадаємо: Вночі 8 листопада у Нікополі російські снаряди понівечили з десяток багатоповерхових та приватних будинків, два промислові підприємства, лікарню, школу, профтехучилище, автівки та газовід.