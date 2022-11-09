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Бенюк очолив київський Театр на Подолі

Ольга Глущенко Середа, 9 листопада 2022, 00:52
фото з instagram Бенюка

Народний артист України Богдан Бенюк став художнім керівником Київського академічного драматичного театру на Подолі.

Джерело: Facebook-сторінка Театру на Подолі

Дослівно: "…набрав чинності наказ про призначення на посаду Богдана Бенюка.

У кожного корабля має бути капітан, інакше буря зіб'є його з курсу.

Щасливі від того, що далі нас поведе друг Віталія Малахова, один з небагатьох, хто розуміє, який він справжній – Театр на Подолі".

Довідка: Богдан Бенюк – український актор театру та кіно, Народний артист України.

Нагадаємо: У листопаді 2021 року помер український режисер, керівник Київського драматичного театру на Подолі Віталій Малахов.

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