Бенюк очолив київський Театр на Подолі

Народний артист України Богдан Бенюк став художнім керівником Київського академічного драматичного театру на Подолі.

Джерело: Facebook-сторінка Театру на Подолі

Дослівно: "…набрав чинності наказ про призначення на посаду Богдана Бенюка.

Реклама:

У кожного корабля має бути капітан, інакше буря зіб'є його з курсу.

Щасливі від того, що далі нас поведе друг Віталія Малахова, один з небагатьох, хто розуміє, який він справжній – Театр на Подолі".

Довідка: Богдан Бенюк – український актор театру та кіно, Народний артист України.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У листопаді 2021 року помер український режисер, керівник Київського драматичного театру на Подолі Віталій Малахов.