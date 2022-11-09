Іран хоче показати поглиблення співпраці з Москвою – ISW
В Інституті вивчення війни (ISW) припускають, що Іран оприлюдненням інформації про приїзд секретаря Ради національної безпеки Росії (РНБО РФ) Миколи Патрушева намагається продемонструвати поглиблення співпраці з Москвою.
Джерело: ISW
Деталі: Іранське державне інформаційне агентство Nour повідомило (без підтвердження від російської сторони), що секретар Ради національної безпеки Росії Микола Патрушев прибув до Тегерана 8 листопада, ймовірно, для обговорення потенційного продажу іранських балістичних ракет Росії.
Агентство повідомило про приїзд Патрушева в англомовному твіті, заявивши, що секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані запросив Патрушева і зазначив, що Патрушев також зустрінеться з іншими високопоставленими іранськими політичними та економічними чиновниками для обговорення російсько-іранського співробітництва.
Експерти припускають, що йдеться про те, аби акцентувати для міжнародної аудиторії на поглибленні співпраці між Москвою і Тегераном, а також неявно підкреслити, що російський чиновник звернувся до Ірану за допомогою у війні в Україні.
Кремль продовжує зусилля з таємного придбання боєприпасів для використання в Україні з метою пом'якшення наслідків міжнародних санкцій та поповнення російських запасів боєприпасів, що постійно виснажуються.
Сили групи "Вагнер" продовжують роздувати свої територіальні здобутки на Донбасі, щоб ще більше відрізнити себе від маріонеткових та звичайних російських сил.
ISW нагадує, що "Вагнер" присвоїв собі всі заслуги за успіхи росіян навколо Бахмута, щоб зміцнити власну репутацію улюбленої ударної сили Кремля, незважаючи на те, що він не є єдиною силою, розгорнутою в цьому районі.
Інститут також припускає, що "Вагнер", ймовірно, використає Білогорівку для досягнення аналогічного ефекту.
Основні висновки інституту:
- Іранські джерела повідомили – без підтвердження з боку Росії – що секретар Ради національної безпеки Росії Микола Патрушев прибув до Тегерана 8 листопада, ймовірно, для обговорення потенційного продажу іранських балістичних ракет Росії. Іран, ймовірно, оголосив про приїзд Патрушева, щоб підкреслити поглиблення співпраці між Москвою і Тегераном перед міжнародною аудиторією, а також неявно підкреслити, що високопоставлений російський чиновник звернувся до Ірану за допомогою у війні в Україні.
- Тим часом сили групи "Вагнера" продовжують перебільшувати свої територіальні здобутки на Донбасі, щоб ще більше відрізнити себе від маріонеткових та звичайних російських сил.
- Українські сили, ймовірно, досягли незначних успіхів на північний захід від Сватового, Луганська область, а російські джерела стверджують, що українські сили активізували наступальні операції в напрямку Кремінної.
- Російські війська продовжували наступальні операції навколо Бахмута, Авдіївки та на заході Донецької області.
- Українська влада намагалася протидіяти спробам російської влади посилити контроль над Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС).
- Непропорційний фінансовий розподіл на російські силові заходи продовжує лягати в першу чергу на бюджети регіонів РФ, що викликає негативну реакцію громадськості.
- Фінансові та бюрократичні проблеми продовжують перешкоджати російським зусиллям з поповнення колишніх елітних підрозділів, які захищають критичні ділянки лінії фронту, що потенційно загрожує цілісності російської оборони на окупованих частинах України.
- Російська окупаційна влада в Херсонській області, можливо, намагається витіснити жителів із західної частини області шляхом перекриття комунікацій на західному березі Дніпра.