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Росіяни не полишають спроб захопити Білогорівку на Луганщині – Гайдай

Ірина БалачукНеділя, 6 листопада 2022, 09:42
Росіяни не полишають спроб захопити Білогорівку на Луганщині – Гайдай
Скриншот з google.maps

Російські загарбники намагаються знову захопити Білогорівку у Луганській області, бо розуміють: якщо їх відкинуть далі від цього плацдарму, то наступним ЗСУ звільнять місто Лисичанськ.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі каналу "Київ" та в Telegram

Пряма мова Гайдая: "Що стосується Білогорівки, то для них це певний плацдарм і плюс вони розуміють –  якщо Білогорівку вони не зможуть захопити, то тоді наступним населеним пунктом (який звільнять ЗСУ – ред.) може бути вже Лисичанськ".

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Деталі: Голова ОВА додав, що не має жодних сумнівів, що Лисичанськ буде звільнений, але на це треба час.   

Гайдай також заявив, що під натиском українських захисників в інших містах області Сєвєродонецьк ворог просто залишить. Бо росіяни настільки зруйнували це місто, що його неможливо вже використовувати як фортецю.

Голова ОВА додав, що росіяни не забирають своїх загиблих, яких ЗСУ знищили поблизу села Макіївка Сватівського району. Він пояснив це тим, що за загиблих окупантів в Росії обіцяли платити грошові компенсації, а так, "немає тіла – немає "Лади".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 19 вересня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що українські військові відбили в окупантів селище Білогорівка.
  • 5 листопада російське видання "Верстка" повідомило, що біля села Макіївка Сватівського району Луганської області внаслідок обстрілу ЗСУ було знищено батальйон мобілізованих росіян із Воронезької області, і мова йде про сотні загиблих окупантів.

Теми: Луганська областьвійна
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