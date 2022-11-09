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Зеленський пом’якшив позицію щодо переговорів з РФ після підштовхувань США - Politico

"Європейська правда"Середа, 9 листопада 2022, 08:23

Підштовхування адміністрації президента Байдена призвели до пом’якшення позиції  президента України Володимира Зеленського про те, що мирні переговори з Росією не можуть розпочатися за президентства Владіміра Путіна.

Про це повідомило видання Politico з посиланням на два джерела, знайомі з ситуацією, пише "Європейська правда".

Видання підкреслює, що у понеділок Зеленський вказав на п'ять умов для переговорів, у тому числі озвучені раніше. Серед них - відновлення територіальної цілісності України, покарання за воєнні злочини та репарації. На відміну від минулих заяв, Зеленський не сказав про те, що Путін має піти з посади, перш ніж такі переговори можуть відбутися.

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Ця зміна, за словами одного з джерел, відбулася після кількох днів переговорів між Києвом та Вашингтоном, зокрема після особистого візиту до Зеленського радника з національної безпеки Байдена Джейка Саллівана. 

За словами високопосадовця адміністрації, чиновники США не говорили Зеленському та його помічникам безпосередньо, щоб вони змінили свою позицію, але передали, що Київ має продемонструвати свою готовність розумно і мирно закінчити війну. В адміністрації сподіваються, що цн покаже світу, що саме Україна, а не Росія, хоче закінчити війну.

"Це не означає, що їм потрібно сісти за стіл переговорів зараз. Ми навіть не думаємо, що зараз слушний час, виходячи з того, що робить Росія. Але вони мають показати готовність вирішити конфлікт, бо ніхто не хоче, щоб цей конфлікт закінчився більше, ніж Україна", - зазначив чиновник на умовах анонімності.

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Рада національної безпеки США відмовилася коментувати цю історію, але вказала на висловлювання Саллівана, зроблені ним у Києві минулого тижня. 

"Розмова, яку нам необхідно провести з міжнародною спільнотою на підтримку України, полягає в тому, якими є умови справедливого та міцного миру для України? … Це те, чого ми маємо намір прагнути, це те, що ми підтримаємо, і це те, до чого, як ми віримо, можуть допомогти наші колективні зусилля", - сказав Салліван під час свого візиту до Києва.

Салліван під час візиту до Києва також заявив, що США вважають неприйнятними умови, на яких Кремль зараз в принципі готовий вести діалог, тому що усі розмови мають починатися з повної деокупації України.

Водночас The Washington Post з посиланням на свої джерела повідомляло, що Білий дім у приватному порядку нібито закликає Київ продемонструвати готовність до переговорів з Росією. 

Теми: ЗеленськийРосіяпереговори
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