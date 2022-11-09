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Пєсков з'їздив в окупований Луганськ, де потренував пропагандистів

Олександр ШумілінСереда, 9 листопада 2022, 09:56
Пєсков з'їздив в окупований Луганськ, де потренував пропагандистів
Фото: РИА Новости

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відвідав окупований Луганськ, де зустрічався із "місцевими журналістами і чиновниками".

 Джерело: заступник керівника Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, якого цитує пропагандистське агентство "РИА Новости"

Пряма мова: "Спасибі Дмитру Сергійовичу (Пєскову. - ред.). Він тільки сьогодні (в ніч на 9 листопада –ред.) вночі повернувся з Луганська, де проводив програму навчання для представників засобів масової інформації та прес-служб Луганської та Донецької народних республік".

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  • У понеділок Міноборони РФ повідомило, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу "проінспектував командний пункт військ РФ" в Україні і заслухав доповідь генерала Сергія Суровікіна.

Теми: ЛуганськРосіявійна
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