Пєсков з'їздив в окупований Луганськ, де потренував пропагандистів
Середа, 9 листопада 2022, 09:56
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відвідав окупований Луганськ, де зустрічався із "місцевими журналістами і чиновниками".
Джерело: заступник керівника Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, якого цитує пропагандистське агентство "РИА Новости"
Пряма мова: "Спасибі Дмитру Сергійовичу (Пєскову. - ред.). Він тільки сьогодні (в ніч на 9 листопада –ред.) вночі повернувся з Луганська, де проводив програму навчання для представників засобів масової інформації та прес-служб Луганської та Донецької народних республік".
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Передісторія:
- У понеділок Міноборони РФ повідомило, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу "проінспектував командний пункт військ РФ" в Україні і заслухав доповідь генерала Сергія Суровікіна.