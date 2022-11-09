На окупованій правобережній Херсонщині почали масово підриватися мости

Одразу кілька мостів на правому березі Херсонської області зруйновані в результаті підривів.

Джерело: місцеве видання "Мост"

Деталі: Видання вказує, що точно відомо про підрив Дар’ївського, Тягинського та Нововасильївського мосту в тилу російських військ. Інформацію про підрив масово публікують проросійські телеграм канали. Вони ж опублікували фото знищених мостів.

Окупанти стверджують, що мости підірвані "для ускладнення просування ЗСУ".

Зруйнований Дар’ївський міст

Дар’ївський міст – це міст через річку Інгулець, що розташований на автошляху Е58 біля однойменного села Херсонського району.

Міст зʼєднує між собою Херсонський та Бериславський райони. Наступний міст через Інгулець з нормальною пропускною здатністю знаходиться на Дніпропетровщині.

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