На окупованій правобережній Херсонщині почали масово підриватися мости
Середа, 9 листопада 2022, 12:10
Одразу кілька мостів на правому березі Херсонської області зруйновані в результаті підривів.
Джерело: місцеве видання "Мост"
Деталі: Видання вказує, що точно відомо про підрив Дар’ївського, Тягинського та Нововасильївського мосту в тилу російських військ. Інформацію про підрив масово публікують проросійські телеграм канали. Вони ж опублікували фото знищених мостів.
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Окупанти стверджують, що мости підірвані "для ускладнення просування ЗСУ".
Дар’ївський міст – це міст через річку Інгулець, що розташований на автошляху Е58 біля однойменного села Херсонського району.
Міст зʼєднує між собою Херсонський та Бериславський райони. Наступний міст через Інгулець з нормальною пропускною здатністю знаходиться на Дніпропетровщині.
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Передісторія:
- Ще в середині жовтня новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін не виключив ухвалення "непростих рішень" щодо майбутнього приходу в окупований Херсон ЗСУ.