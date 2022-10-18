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Окупанти все більше бояться за Херсон: Суровікін допускає "непрості рішення"

"Українська правда"Вівторок, 18 жовтня 2022, 21:21
Окупанти все більше бояться за Херсон: Суровікін допускає непрості рішення
сергій суровікін (в центрі), Getty Images

Новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін не виключає ухвалення "непростих рішень" щодо майбутнього приходу в окупований Херсон ЗСУ.

Джерело: Суровікін у розмові з журналістами у вівторок, передає "Интерфакс"

Пряма мова: "Подальші дії щодо Херсона залежатимуть від військово-тактичної ситуації, яка складається, вона непроста, не виключається ухвалення непростих рішень".

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Деталі: Також Суровікін заявив про нібито підготовку ракетного удару ЗСУ по Херсону і по греблі Каховської ГЕС, і що нібито через це з міста будуть "евакуювати" населення.

"Ми будемо виходити з необхідності максимального збереження життя мирного населення і наших військовослужбовців", - сказав Суровікін.

Суровікін зізнався, що обстановка складається напружена - українська армія прориває його оборону.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

  • Західні військові чиновники вважають, що українська армія може звільнити Херсон від російських загарбників уже в другій декаді жовтня.
  • Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо навіть звернувся до керівництва Росії з проханням допомогти вивезти мешканців з регіону, у РФ заявили, що забезпечать "безкоштовним проживанням" усіх, хто виїде з Херсонщини до Росії.
  • Крім того, за даними Генштабу, росіяни розпочали процес евакуації так званих "державних" установ з окупованої частини Херсонщини до окупованого Криму.
  • Також стало відомо, що окупанти вивозять з окупованого Херсону до окупованого Криму колаборантів та членів їхніх родин.

Теми: ХерсонвійнаокупаціяРосія
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