Окупанти все більше бояться за Херсон: Суровікін допускає "непрості рішення"
Новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін не виключає ухвалення "непростих рішень" щодо майбутнього приходу в окупований Херсон ЗСУ.
Джерело: Суровікін у розмові з журналістами у вівторок, передає "Интерфакс"
Пряма мова: "Подальші дії щодо Херсона залежатимуть від військово-тактичної ситуації, яка складається, вона непроста, не виключається ухвалення непростих рішень".
Деталі: Також Суровікін заявив про нібито підготовку ракетного удару ЗСУ по Херсону і по греблі Каховської ГЕС, і що нібито через це з міста будуть "евакуювати" населення.
"Ми будемо виходити з необхідності максимального збереження життя мирного населення і наших військовослужбовців", - сказав Суровікін.
Суровікін зізнався, що обстановка складається напружена - українська армія прориває його оборону.
Що передувало:
- Західні військові чиновники вважають, що українська армія може звільнити Херсон від російських загарбників уже в другій декаді жовтня.
- Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо навіть звернувся до керівництва Росії з проханням допомогти вивезти мешканців з регіону, у РФ заявили, що забезпечать "безкоштовним проживанням" усіх, хто виїде з Херсонщини до Росії.
- Крім того, за даними Генштабу, росіяни розпочали процес евакуації так званих "державних" установ з окупованої частини Херсонщини до окупованого Криму.
- Також стало відомо, що окупанти вивозять з окупованого Херсону до окупованого Криму колаборантів та членів їхніх родин.