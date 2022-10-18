Окупанти все більше бояться за Херсон: Суровікін допускає "непрості рішення"

Новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін не виключає ухвалення "непростих рішень" щодо майбутнього приходу в окупований Херсон ЗСУ.

Джерело: Суровікін у розмові з журналістами у вівторок, передає "Интерфакс"

Пряма мова: "Подальші дії щодо Херсона залежатимуть від військово-тактичної ситуації, яка складається, вона непроста, не виключається ухвалення непростих рішень".

Деталі: Також Суровікін заявив про нібито підготовку ракетного удару ЗСУ по Херсону і по греблі Каховської ГЕС, і що нібито через це з міста будуть "евакуювати" населення.

"Ми будемо виходити з необхідності максимального збереження життя мирного населення і наших військовослужбовців", - сказав Суровікін.

Суровікін зізнався, що обстановка складається напружена - українська армія прориває його оборону.

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