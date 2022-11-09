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Окупанти повідомляють про смерть Стремоусова

Альона Мазуренко Середа, 9 листопада 2022, 15:13
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Російські пропагандисти повідомляють про смерть одного із так званих ватажків окупаційної "адміністрації" Херсона Кирила Стремоусова. 

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Деталі: Про смерть гауляйтера 9 листопада  повідомили у так званій "пресслужбі адміністрації регіону".

Деякі російські телеграм-канали пишуть, що він загинув у ДТП біля Генічеська.

Згодом гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо також заявив про смерть Стремоусова: "Сьогодні (9 листопада - ред.) загинув Кирило Стремоусов, він загинув на території Херсонської області, рухаючись в автомобілі, який потрапив у ДТП".

Наразі інформація потребує підтвердження. 

Крім того, наразі немає жодного фото чи відеопідтвердження смерті колаборанта. 

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Водночас, телеграм-канал Стремоусова підтверджує, що він потрапив у ДТП, але зазначається, що його стан "оцінять лікарі", а версія про загибель "неофіційна".

Що було раніше: Сальдо раніше "потрапяв у кому" і довго перебував "на лікуванні", однак згодом повернувся. 

Нещодавно колаборанти заявили, що так звана "влада" покидає Херсон.

Під час загострень на фронті Стремоусов та інші колаборанти покидали гарячі точки і ховалися в Росії чи окупованому Криму.

Передісторія:

  • Один із так званих ватажків окупаційної "адміністрації" Херсона Кирило Стремоусов заявив, що російські війська, ймовірно, відступлять на лівий берег Дніпра.
  • Гауляйтер Кирило Стремоусов заявив у жовтні про підготовку наступу українських військ на місто. Пізніше окупанти оголосили про переміщення так званої "адміністрації" на лівий берег Дніпра.

Знати більше: Як стати гауляйтером. Історії колаборантів Запоріжжя від "опоблоківця" Балицького до ноунейма Сауленка

Теми: Херсонська область
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