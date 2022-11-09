Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти повідомляють про смерть Стремоусова

Альона Мазуренко Середа, 9 листопада 2022, 14:13
Окупанти повідомляють про смерть Стремоусова
скриншот

Російські пропагандисти повідомляють про смерть одного із так званих ватажків окупаційної "адміністрації" Херсона Кирила Стремоусова. 

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Деталі: Про смерть гауляйтера 9 листопада  повідомили у так званій "пресслужбі адміністрації регіону".

Реклама:

Деякі російські телеграм-канали пишуть, що він загинув у ДТП біля Генічеська.

Згодом гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо також заявив про смерть Стремоусова: "Сьогодні (9 листопада - ред.) загинув Кирило Стремоусов, він загинув на території Херсонської області, рухаючись в автомобілі, який потрапив у ДТП".

Наразі інформація потребує підтвердження. 

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, наразі немає жодного фото чи відеопідтвердження смерті колаборанта. 

Водночас, телеграм-канал Стремоусова підтверджує, що він потрапив у ДТП, але зазначається, що його стан "оцінять лікарі", а версія про загибель "неофіційна".

Що було раніше: Сальдо раніше "потрапяв у кому" і довго перебував "на лікуванні", однак згодом повернувся. 

Нещодавно колаборанти заявили, що так звана "влада" покидає Херсон.

Під час загострень на фронті Стремоусов та інші колаборанти покидали гарячі точки і ховалися в Росії чи окупованому Криму.

Передісторія:

  • Один із так званих ватажків окупаційної "адміністрації" Херсона Кирило Стремоусов заявив, що російські війська, ймовірно, відступлять на лівий берег Дніпра.
  • Гауляйтер Кирило Стремоусов заявив у жовтні про підготовку наступу українських військ на місто. Пізніше окупанти оголосили про переміщення так званої "адміністрації" на лівий берег Дніпра.

Знати більше: Як стати гауляйтером. Історії колаборантів Запоріжжя від "опоблоківця" Балицького до ноунейма Сауленка

Теми: Херсонська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Херсонська область
Бійці ЗСУ підняли український прапор поблизу Олешок на лівому березі Херсонщини 
Примусова паспортизація: жителям Чаплинки окупанти погрожують конфіскацією нерухомості
Росіяни обстріляли село на Херсонщині: загинула жінка
Останні новини
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: