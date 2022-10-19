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Гауляйтер Стремоусов заявив про підготовку наступу ЗСУ на Херсон

Ольга Глущенко Середа, 19 жовтня 2022, 00:30
Гауляйтер Стремоусов заявив про підготовку наступу ЗСУ на Херсон
скриншот

Один із так званих ватажків окупаційної "адміністрації" Херсона гауляйтер Кирило Стремоусов заявив про підготовку наступу українських військ на місто.

Джерело: t.me Стремоусова

Деталі: Він наголосив, що українські військові, яких "підштовхує Захід", найближчим часом розпочнуть наступ на Херсон і допустив обстріл міста, а також правобережної частини Херсонської області.

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Стремоусов закликав місцевих жителів евакуюватися й пообіцяв, що Росія компенсує можливу втрату житла внаслідок обстрілу в інших регіонах.

При цьому пособник окупантів запевнив, що Херсон "здавати ніхто не збирається" і загарбники "стоятимуть до кінця".

Нагадаємо: Новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін не виключає ухвалення "непростих рішень" щодо майбутнього приходу в окупований Херсон ЗСУ.

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Що передувало:

  • Західні військові чиновники вважають, що українська армія може звільнити Херсон від російських загарбників уже в другій декаді жовтня.
  • Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо навіть звернувся до керівництва Росії з проханням допомогти вивезти мешканців з регіону, у РФ заявили, що забезпечать "безкоштовним проживанням" усіх, хто виїде з Херсонщини до Росії.
  • Крім того, за даними Генштабу, росіяни розпочали процес евакуації так званих "державних" установ з окупованої частини Херсонщини до окупованого Криму.
  • Також стало відомо, що окупанти вивозять з окупованого Херсону до окупованого Криму колаборантів та членів їхніх родин.

Теми: Херсонокупаціявійнаконтрнаступ
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