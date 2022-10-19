Гауляйтер Стремоусов заявив про підготовку наступу ЗСУ на Херсон

Один із так званих ватажків окупаційної "адміністрації" Херсона гауляйтер Кирило Стремоусов заявив про підготовку наступу українських військ на місто.

Джерело: t.me Стремоусова

Деталі: Він наголосив, що українські військові, яких "підштовхує Захід", найближчим часом розпочнуть наступ на Херсон і допустив обстріл міста, а також правобережної частини Херсонської області.

Стремоусов закликав місцевих жителів евакуюватися й пообіцяв, що Росія компенсує можливу втрату житла внаслідок обстрілу в інших регіонах.

При цьому пособник окупантів запевнив, що Херсон "здавати ніхто не збирається" і загарбники "стоятимуть до кінця".

Нагадаємо: Новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін не виключає ухвалення "непростих рішень" щодо майбутнього приходу в окупований Херсон ЗСУ.

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