Гауляйтер Стремоусов заявив про підготовку наступу ЗСУ на Херсон
Один із так званих ватажків окупаційної "адміністрації" Херсона гауляйтер Кирило Стремоусов заявив про підготовку наступу українських військ на місто.
Джерело: t.me Стремоусова
Деталі: Він наголосив, що українські військові, яких "підштовхує Захід", найближчим часом розпочнуть наступ на Херсон і допустив обстріл міста, а також правобережної частини Херсонської області.
Стремоусов закликав місцевих жителів евакуюватися й пообіцяв, що Росія компенсує можливу втрату житла внаслідок обстрілу в інших регіонах.
При цьому пособник окупантів запевнив, що Херсон "здавати ніхто не збирається" і загарбники "стоятимуть до кінця".
Нагадаємо: Новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін не виключає ухвалення "непростих рішень" щодо майбутнього приходу в окупований Херсон ЗСУ.
Що передувало:
- Західні військові чиновники вважають, що українська армія може звільнити Херсон від російських загарбників уже в другій декаді жовтня.
- Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо навіть звернувся до керівництва Росії з проханням допомогти вивезти мешканців з регіону, у РФ заявили, що забезпечать "безкоштовним проживанням" усіх, хто виїде з Херсонщини до Росії.
- Крім того, за даними Генштабу, росіяни розпочали процес евакуації так званих "державних" установ з окупованої частини Херсонщини до окупованого Криму.
- Також стало відомо, що окупанти вивозять з окупованого Херсону до окупованого Криму колаборантів та членів їхніх родин.