Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Харкові демонтували погруддя Пушкіна

Ірина БалачукСереда, 9 листопада 2022, 15:55
Скриншот з відео Харківської міської ради

Погруддя російського поета Олександра Пушкіна у Харкові демонтували і відправили на "відповідальне зберігання".

Джерело: Харківська міська рада у Telegram

Дослівно міськрада: "Його подальша доля – чи буде він зберігатися у музеї, чи йому знайдеться інше місце у культурному та історичному просторі Харкова – вирішуватимуть харків’яни після Перемоги України".

Деталі: Міськрада показала кадри демонтажу погруддя і додала, що цей пам’ятник, а, можливо, й інші, мають бути збережені, але це питання вирішуватимуть мешканці вже у мирний час.

Для довідки: Пам’ятник Пушкіну встановили в Харкові 1904 року, влада Російської імперії внесла його до реєстру пам’ятників національного значення. Буквально через кілька місяців після встановлення засновник українського націоналізму Микола Міхновський спробував його підірвати.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Пам’ятник Пушкіну у Харкові неодноразово обливали червоною фарбою, востаннє це сталося 6 листопада.
  • Після цього за рекомендацією Інституту національної пам’яті пам’ятник Пушкіну обклали захисними мішками.

Теми: Харківдерусифікаціякультура
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Битва за Херсон не закінчена, але російські війська вступили в нову фазу — ISW

На Заході все більше схильні до переговорів України й Росії – NBC

Зеленський застеріг РФ: Спроба підірвати Каховську ГЕС означатиме оголошення війни всьому світу

фотоРосіяни окопуються в Криму та на Херсонщині: супутникові знімки

відеоЗСУ звільнили ще два села на Херсонщині – джерела

Богуслаєв, крім громадянства РФ, приховував нерухомість в Москві – "Схеми"

Усі новини...
Харків
Відбудова Харкова зі смаком морквяного торта
Окупанти обстріляли Харків: три прильоти по Київському району
Якщо не буде світла, тепла й води: Харків готує спеціальні пункти
Останні новини
08:50
Парламент Німеччини закликає не виплачувати Угорщині 7,5 млрд від ЄС без виконання умов
08:35
В Україні загинули і отримали поранення понад 100 тисяч російських солдатів – генерал Міллі
08:15
Трампа переконують поки не оголошувати про участь у виборах – WP
08:10
Путін не поїде на саміт G20 особисто, замість нього буде Лавров - посольство РФ
08:02
Окупанти припинили вивозити людей з Херсона: нема охочих
07:31
ЗСУ відбили атаки окупантів біля 12 населених пунктів – Генштаб
07:03
В Пентагоні заговорили про "вікно можливостей" щодо переговорів України з РФ
05:53
Битва за Херсон не закінчена, але російські війська вступили в нову фазу — ISW
05:09
Байден планує балотуватися у президенти, але ще хоче порадитись з дружиною
04:21
ЗМІ: США не нададуть Україні безпілотники "Gray Eagle", уникають ескалації
Усі новини...