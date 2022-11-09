У Харкові демонтували погруддя Пушкіна

Погруддя російського поета Олександра Пушкіна у Харкові демонтували і відправили на "відповідальне зберігання".

Джерело: Харківська міська рада у Telegram

Дослівно міськрада: "Його подальша доля – чи буде він зберігатися у музеї, чи йому знайдеться інше місце у культурному та історичному просторі Харкова – вирішуватимуть харків’яни після Перемоги України".

Деталі: Міськрада показала кадри демонтажу погруддя і додала, що цей пам’ятник, а, можливо, й інші, мають бути збережені, але це питання вирішуватимуть мешканці вже у мирний час.

Погруддя Пушкіна у Харкові демонтували і відправили на відповідальне зберігання. Відео Харківської міськради pic.twitter.com/ByEB05a1BA — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 9, 2022

Для довідки: Пам’ятник Пушкіну встановили в Харкові 1904 року, влада Російської імперії внесла його до реєстру пам’ятників національного значення. Буквально через кілька місяців після встановлення засновник українського націоналізму Микола Міхновський спробував його підірвати.

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