У Харкові демонтували погруддя Пушкіна
Погруддя російського поета Олександра Пушкіна у Харкові демонтували і відправили на "відповідальне зберігання".
Джерело: Харківська міська рада у Telegram
Дослівно міськрада: "Його подальша доля – чи буде він зберігатися у музеї, чи йому знайдеться інше місце у культурному та історичному просторі Харкова – вирішуватимуть харків’яни після Перемоги України".
Деталі: Міськрада показала кадри демонтажу погруддя і додала, що цей пам’ятник, а, можливо, й інші, мають бути збережені, але це питання вирішуватимуть мешканці вже у мирний час.
Погруддя Пушкіна у Харкові демонтували і відправили на відповідальне зберігання. Відео Харківської міськради pic.twitter.com/ByEB05a1BA— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 9, 2022
Для довідки: Пам’ятник Пушкіну встановили в Харкові 1904 року, влада Російської імперії внесла його до реєстру пам’ятників національного значення. Буквально через кілька місяців після встановлення засновник українського націоналізму Микола Міхновський спробував його підірвати.
Передісторія:
- Пам’ятник Пушкіну у Харкові неодноразово обливали червоною фарбою, востаннє це сталося 6 листопада.
- Після цього за рекомендацією Інституту національної пам’яті пам’ятник Пушкіну обклали захисними мішками.