Путін наказав захищати "традиційні російські цінності"
Середа, 9 листопада 2022, 17:33
Президент Російської Федерації Володимир Путін затвердив засади держполітики щодо збереження та зміцнення так званих "традиційних російських духовно-моральних цінностей".
Деталі: 9 листопада Путін підписав указ "Про затвердження Основ державної політики щодо збереження та зміцнення традиційних російських духовно-моральних цінностей".
Основне з указу:
- РФ розглядає традиційні цінності як основу російського суспільства;
- РФ розглядає дії США та інших недружніх держав як загрозу традиційним цінностям;
- Деструктивний ідеологічний вплив на росіян стає загрозою для демографічної ситуації в країні;
- До традиційних цінностей РФ віднесено життя, права й свободи людини, патріотизм, високі моральні ідеали, гуманізм тощо;
- РФ формуватиме на міжнародній арені образ країни, яка зберігає та захищає загальнолюдські духовно-моральні цінності;
- Положення засад держполітики РФ у сфері традиційних цінностей підлягають коригуванню не рідше ніж раз на 6 років;
- Взаємодія влади та ЗМІ має стати інструментом щодо збереження та зміцнення традиційних цінностей у РФ;
- Руйнування традиційної сім'ї за допомогою гей-пропаганди віднесено до руйнівної для суспільства системи цінностей.
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