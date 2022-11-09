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Путін наказав захищати "традиційні російські цінності"

"Українська правда"Середа, 9 листопада 2022, 17:33
Володимир Путін, фото Getty Images

Президент Російської Федерації Володимир Путін затвердив засади держполітики щодо збереження та зміцнення так званих "традиційних російських духовно-моральних цінностей".

Джерело: сайт Кремля, ТАCС

Деталі: 9 листопада Путін підписав указ "Про затвердження Основ державної політики щодо збереження та зміцнення традиційних російських духовно-моральних цінностей".

Основне з указу:

  • РФ розглядає традиційні цінності як основу російського суспільства;
  • РФ розглядає дії США та інших недружніх держав як загрозу традиційним цінностям;
  • Деструктивний ідеологічний вплив на росіян стає загрозою для демографічної ситуації в країні;
  • До традиційних цінностей РФ віднесено життя, права й свободи людини, патріотизм, високі моральні ідеали, гуманізм тощо;
  • РФ формуватиме на міжнародній арені образ країни, яка зберігає та захищає загальнолюдські духовно-моральні цінності;
  • Положення засад держполітики РФ у сфері традиційних цінностей підлягають коригуванню не рідше ніж раз на 6 років;
  • Взаємодія влади та ЗМІ має стати інструментом щодо збереження та зміцнення традиційних цінностей у РФ;
  • Руйнування традиційної сім'ї за допомогою гей-пропаганди віднесено до руйнівної для суспільства системи цінностей.

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Теми: ПутінРосія
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