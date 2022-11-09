Україна не бачить ознак здачі Херсона без бою – ОП

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що у Херсоні зберігається значне угруповання російських військових – Україна не бачить ознак відступу Росії без бою, незважаючи на заяву Міноборони РФ.

Джерело: Подоляк в Twitter, голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в Telegram, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram

Пряма мова: "Дії говорять гучніше за слова. Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою. У місті зберігається значна частина російського угруповання, в регіон стягуються додаткові резерви. Україна звільняє території, спираючись на дані розвідки, а не зрежисовані телевізійні заяви".

Деталі: Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич вважає, що варто довіряти офіційним джерелам, незважаючи на заяви російського керівництва, а також закликав не розголошувати інформацію про дії Сил оборони України і дотримуватися режиму інформаційної тиші.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім також закликав не довіряти заява росіян про відступ з Херсона: "Якщо росіяни щось говорять, то зроблять навпаки".

Що цьому передувало: 9 листопада новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що на Херсонщині РФ перекидає окупантів на лівий берег Дніпра, тобто залишає Херсон.