Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна не бачить ознак здачі Херсона без бою – ОП

Тетяна ЛозовенкоСереда, 9 листопада 2022, 19:06
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК. ФОТО ОПУ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що у Херсоні зберігається значне угруповання російських військових – Україна не бачить ознак відступу Росії без бою, незважаючи на заяву Міноборони РФ.

Джерело: Подоляк в Twitter, голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в Telegram, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram

Пряма мова: "Дії говорять гучніше за слова. Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою. У місті зберігається значна частина російського угруповання, в регіон стягуються додаткові резерви. Україна звільняє території, спираючись на дані розвідки, а не зрежисовані телевізійні заяви". 

Деталі: Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич вважає, що варто довіряти офіційним джерелам, незважаючи на заяви російського керівництва, а також закликав не розголошувати інформацію про дії Сил оборони України і дотримуватися режиму інформаційної тиші. 

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім також закликав не довіряти заява  росіян про відступ з Херсона: "Якщо росіяни щось говорять, то зроблять навпаки".

Що цьому передувало: 9 листопада новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що на Херсонщині РФ перекидає окупантів на лівий берег Дніпра, тобто залишає Херсон

Теми: ХерсонОфіс президентавійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Режим Лукашенка визнав нацистським патріотичне гасло "Жыве Беларусь!"

У Генштабі пояснили план дій у разі повторного наступу РФ з Білорусі

В Україні загинули і отримали поранення понад 100 тисяч російських солдатів – генерал Міллі

Битва за Херсон не закінчена, але російські війська вступили в нову фазу — ISW

На Заході все більше схильні до переговорів України й Росії – NBC

Зеленський застеріг РФ: Спроба підірвати Каховську ГЕС означатиме оголошення війни всьому світу

Усі новини...
Херсон
Генсек НАТО прокоментував заяви РФ про відступ із правого берега: Подивимося
РОСІЯ ЗДАЄ ХЕРСОН – ШОЙГУ
На окупованій правобережній Херсонщині почали масово підриватися мости
Останні новини
12:18
Росія усе мінує, хоче зробити Херсон "містом смерті" - ОП
12:07
Федоров пропонує бізнесу поділитися з операторами зв'язку доступом до генераторів
12:04
За добу ЗСУ просунулись на Луганщині на 2 кілометри – Генштаб
11:50
МАГАТЕ провело перевірку Південноукраїнської АЕС
11:29
Генштаб: Ймовірний вихід ворога з Херсону – результат дій ЗСУ
11:26
Статки найбагатших мільярдерів Китаю за рік скоротились на 40%
11:24
Маск анонсував глобальні зміни в Twitter, серед них – власна платіжна система
11:20
відеоЗСУ взяли під контроль Снігурівку
11:12
Іран оголосив про створення першої гіперзвукової балістичної ракети
11:08
Як переселенцям і військовим безкоштовно пройти тест на COVID-19 – пояснюють у ЦГЗ
Усі новини...