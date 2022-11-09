Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна не бачить ознак здачі Херсона без бою – ОП

Тетяна ЛозовенкоСереда, 9 листопада 2022, 18:06
Україна не бачить ознак здачі Херсона без бою – ОП
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК. ФОТО ОПУ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що у Херсоні зберігається значне угруповання російських військових – Україна не бачить ознак відступу Росії без бою, незважаючи на заяву Міноборони РФ.

Джерело: Подоляк в Twitter, голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в Telegram, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram

Пряма мова: "Дії говорять гучніше за слова. Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою. У місті зберігається значна частина російського угруповання, в регіон стягуються додаткові резерви. Україна звільняє території, спираючись на дані розвідки, а не зрежисовані телевізійні заяви". 

Реклама:

Деталі: Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич вважає, що варто довіряти офіційним джерелам, незважаючи на заяви російського керівництва, а також закликав не розголошувати інформацію про дії Сил оборони України і дотримуватися режиму інформаційної тиші. 

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім також закликав не довіряти заява  росіян про відступ з Херсона: "Якщо росіяни щось говорять, то зроблять навпаки".

Що цьому передувало: 9 листопада новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що на Херсонщині РФ перекидає окупантів на лівий берег Дніпра, тобто залишає Херсон

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ХерсонОфіс президентавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Херсон
Російські військові завдали ударів по Херсону: є загиблий
Військові знищили на Херсонщині унікальну розробку росіян вартістю $200 млн
СБУ вистежила жительку Херсона, яка наводила "Шахеди" окупантів на медзаклади міста
Останні новини
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: