РОСІЯ ЗДАЄ ХЕРСОН – ШОЙГУ
Новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що на Херсонщині РФ перекидає окупантів на лівий берег Дніпра, тобто залишає Херсон.
Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"
Пряма мова: "Доцільно організувати оборону по бар'єрному рубежу річки Дніпро, по лівому її берегу...
Рішення про оборону на лівому березі Дніпра непросте, водночас ми збережемо життя наших військових і боєздатність угруповання військ...
Маневр військ буде здійснено в найближчі терміни, з'єднання займуть підготовлені оборонні рубежі на лівому березі Дніпра".
Деталі: Повідомляється, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу погодився з пропозицією організувати оборону окупантів по рубежу річки Дніпро: "Приступайте до відведення військ".
Суровікін також заявив начебто Україна в боях на Херсонщині втратила 9,5 тис. бійців, а Росія - в 7-8 разів менше.
Що було раніше: Втікаючи від українських захисників, окупанти зруйнували одразу кілька мостів на правому березі Херсонської області.
Росіяни тікають з Херсона. Суровікін ухвалив "непросте рішення" pic.twitter.com/7SoQBuKN5H— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) November 9, 2022
Передісторія:
- Ще в середині жовтня новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін не виключив ухвалення "непростих рішень" щодо майбутнього приходу в окупований Херсон ЗСУ.
- Один із так званих ватажків окупаційної "адміністрації" Херсона Кирило Стремоусов заявив, що російські війська, ймовірно, відступлять на лівий берег Дніпра. 9 листопада також окупанти повідомили про загибель Стремоусова у ДТП.
- Гауляйтер Кирило Стремоусов заявив у жовтні про підготовку наступу українських військ на місто. Пізніше окупанти оголосили про переміщення так званої "адміністрації" на лівий берег Дніпра.