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РОСІЯ ЗДАЄ ХЕРСОН – ШОЙГУ

Альона Мазуренко Середа, 9 листопада 2022, 17:09
ШОЙГУ і російський диктатор Володимир ПУТіН, GETTY IMAGES

Новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що на Херсонщині РФ перекидає окупантів на лівий берег Дніпра, тобто залишає Херсон.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Доцільно організувати оборону по бар'єрному рубежу річки Дніпро, по лівому її берегу...

Рішення про оборону на лівому березі Дніпра непросте, водночас ми збережемо життя наших військових і боєздатність угруповання військ...

Маневр військ буде здійснено в найближчі терміни, з'єднання займуть підготовлені оборонні рубежі на лівому березі Дніпра".

Деталі: Повідомляється, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу погодився з пропозицією організувати оборону окупантів по рубежу річки Дніпро: "Приступайте до відведення військ".

Суровікін також заявив начебто Україна в боях на Херсонщині втратила 9,5 тис. бійців, а Росія - в 7-8 разів менше. 

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Що було раніше: Втікаючи від українських захисників, окупанти зруйнували одразу кілька мостів на правому березі Херсонської області.

Передісторія:

  • Ще в середині жовтня новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін не виключив ухвалення "непростих рішень" щодо майбутнього приходу в окупований Херсон ЗСУ.
  • Один із так званих ватажків окупаційної "адміністрації" Херсона Кирило Стремоусов заявив, що російські війська, ймовірно, відступлять на лівий берег Дніпра. 9 листопада також окупанти повідомили про загибель Стремоусова у ДТП.
  • Гауляйтер Кирило Стремоусов заявив у жовтні про підготовку наступу українських військ на місто. Пізніше окупанти оголосили про переміщення так званої "адміністрації" на лівий берег Дніпра.

Теми: ХерсонРосіяокупація
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