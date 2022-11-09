РОСІЯ ЗДАЄ ХЕРСОН – ШОЙГУ

Новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що на Херсонщині РФ перекидає окупантів на лівий берег Дніпра, тобто залишає Херсон.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Доцільно організувати оборону по бар'єрному рубежу річки Дніпро, по лівому її берегу...

Рішення про оборону на лівому березі Дніпра непросте, водночас ми збережемо життя наших військових і боєздатність угруповання військ...

Маневр військ буде здійснено в найближчі терміни, з'єднання займуть підготовлені оборонні рубежі на лівому березі Дніпра".

Деталі: Повідомляється, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу погодився з пропозицією організувати оборону окупантів по рубежу річки Дніпро: "Приступайте до відведення військ".

Суровікін також заявив начебто Україна в боях на Херсонщині втратила 9,5 тис. бійців, а Росія - в 7-8 разів менше.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Втікаючи від українських захисників, окупанти зруйнували одразу кілька мостів на правому березі Херсонської області.

Росіяни тікають з Херсона. Суровікін ухвалив "непросте рішення" pic.twitter.com/7SoQBuKN5H — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) November 9, 2022

Передісторія: