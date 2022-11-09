Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

МЗС України про пропозиції перемовин із Москви: Димова завіса

"Європейська правда"Середа, 9 листопада 2022, 18:38

Україна вважає чергові спроби Росії запросити її до переговорів про завершення війни "димовою завісою" для того, щоб виграти час і змінити ситуацію на свою користь.

Про це у своєму коментарі заявив речник МЗС Олег Ніколенко після заяви речниці МЗС РФ, пише "Європейська правда"

Він зауважив, що поки у заявах з Росії зовсім не йдеться про виведення військ з території України, а лунають лише загальні фрази про те, що Москва "відкрита до перемовин".

Реклама:

"Заява МЗС Росії - чергова димова завіса. Російські посадовці починають згадувати про перемовини кожного разу, коли російські війська зазнають поразки на полі бою. У Москві не зацікавлені у відновленні миру в Україні. Імітуючи готовність до діалогу, РФ намагається виграти час, аби перегрупувати підрозділи, підготувати нещодавно мобілізованих росіян, вирішити питання нестачі озброєння, усунути недоліки логістики, а потім з новими силами вдатися до нових хвиль агресії. Ми це вже проходили в 2014-2015 роках", - зауважив Олег Ніколенко.

Він наголосив, що все те, що продовжує робити Росія, ніяк не свідчить про її зацікавленість у мирних перемовинах. 

"Нагадаю, що Україна неодноразово пропонувала переговори. Але завжди отримувала або зневажливу реакцію та вимогу підкоритися ультиматумам Кремля, або чергові акти геноциду українців", - додав речник МЗС.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, вдень 9 листопада від МЗС РФ заявили, що Росія готова до перемовин з Україною "з рахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент".

Теми: МЗСпереговориРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
МЗС
Консульство Польщі припинило роботу в російському Смоленську
Кулеба закликав розповісти Африці про небезпеку російського колоніалізму
МЗС України відреагувало на заклики Орбана припинити підтримувати Україну
Останні новини
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: